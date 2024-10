Matera; il musicista Giuseppe Venezia presenta il suo nuovo album

“I’ve Been Waiting For You” è il titolo del nuovo album del bassista lucano Giuseppe Venezia che sarà presentato, in anteprima nazionale, sabato 19 ottobre, alle 21:00, presso l’Auditorium “R. Gervasio” di Matera. Infatti, il prestigioso palco della città dei Sassi accoglierà Giuseppe Venezia 5tet e Fabrizio Bosso per scoprire il disco edito da GleAM Records, disponibile in formato Vinile 180 gr. Limited edition, CD Gatefold 3 e digital download/streaming dal 18 ottobre 2024 e distribuito da IRD International e Believe Digital.

Attivo sulla scena jazz internazionale da quasi un ventennio, Giuseppe Venezia è considerato una “first call” da molti musicisti americani che si esibiscono in Europa. Molto attivo in veste di sideman con collaborazioni di prestigio, ritorna con un album a proprio nome dopo una lunga parentesi presentando un progetto costituito interamente di sue composizioni, pensato e collaudato dopo innumerevoli concerti con un quintetto di eccellenza formato da alcuni dei suoi compagni di viaggio più fidati: il polistrumentista lucano Attilio Troiano al sassofono tenore e flauto, il pianista pugliese Bruno Montrone, il batterista lucano Pasquale Fiore e Fabrizio Bosso alla tromba che ha abbracciato totalmente il progetto partecipando alla realizzazione di tutte le tracce.

L’album attraversa tutte le tematiche e forme del Jazz moderno, filtrate ed attualizzate attraverso la sapiente cifra autorale del leader.

«Sono felice e orgoglioso di poter presentare il mio nuovo lavoro discografico a casa, nel mio territorio. Sarà una serata speciale e indimenticabile, anche grazie ai musicisti che hanno abbracciato questo mio progetto e mi accompagnano in questa esperienza. Non vedo l’ora di trasmettere le emozioni di questo lavoro e ricevere il caloroso abbraccio del pubblico», dichiara Giuseppe Venezia.

L’evento è patrocinato dal Comune di Matera e il biglietto di ingresso ha il costo di €20. È consigliata la prenotazione contattando il numero 3501660573.

