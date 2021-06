“Istituzione di nuove zone a traffico limitato e nuova regolamentazione della circolazione in alcune zone del centro storico.”

E’ quanto reso noto con un comunicato del Comune di Matera in cui si specifica che:

“Il provvedimento nasce da un confronto costruttivo con i residenti e con i gestori delle attività commerciali e prevede, tra l’altro, l’istituzione delle ztl Ridola, Casalnuovo, Stigliani con le seguenti modalità:

Ztl Ridola: divieto di transito veicolare tutti i giorni della settimana dalle ore 20.30 alle ore 02.00 del giorno successivo (eccetto i veicoli delle categorie autorizzate). L’accesso sarà consentito attraverso il varco di via Duni-angolo Via Lucana, con direzione verso via Ridola.

Ztl Casalnuovo: divieto di transito veicolare tutti i giorni della settimana dalle ore 20.30 alle ore 02.00 del giorno successivo, eccetto i veicoli delle categorie autorizzate. L’accesso sarà consentito attraverso il varco di via Casalnuovo con direzione verso via Ridola.

Ztl Stigliani: divieto di transito veicolare tutti i giorni della settimana dalle ore 20.30 alle ore 02.00 del giorno successivo, eccetto i veicoli delle categorie autorizzate. L’accesso sarà consentito attraverso il varco di via Stigliani-angolo via Amendola, con direzione verso vico XX Settembre.

In via Duni sarà istituito il senso unico di marcia con direzione via Ridola ed il senso unico di marcia in vico II Duni con direzione vico I Duni e conseguente senso vietato nell’opposta direzione.

In via Ridola saranno istituiti il senso unico di marcia con direzione via Lucana ed il senso vietato in corrispondenza dell’intersezione con via Lucana.

I residenti di via Ridola, via Casalnuovo e via Stigliani possono richiedere l’accreditamento per l’accesso ai varchi utilizzando la modulistica on line presente nella sezione Ztl del sito www.comune.matera.it oppure rivolgendosi all’ufficio Ztl della Polizia Locale.

L’ordinanza istituisce, inoltre, la zona a traffico limitato Prefettura, comprendente via XX Settembre, nel tratto compreso fra l’intersezione con vico XX Settembre e l’intersezione con via Lucana e la ztl Centro, comprendente via delle Beccherie, nel tratto compreso tra il civico 37 e piazza Sedile, via e piazza Duomo.

Rimodulati gli orari dei varchi di via D’Addozio e di via Buozzi per la zona a traffico limitato Sassi che, a partire dal primo luglio, saranno attivi tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 2,00 del giorno successivo. Negli orari di attivazione della ztl, non sarà consentito il transito ai clienti delle strutture ricettive per le operazioni di carico e scarico bagagli, fatti salvi i casi in cui usufruiscano della sosta in aree private o rimesse pertinenziali alle strutture ricettive.