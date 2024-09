Matera: Iscrizioni aperte per la mensa scolastica

Anche per l’anno scolastico 2024/2025, è confermata la gestione informatizzata del rapporto Comune/utenti per la fruizione del servizio di refezione scolastica. Il calendario relativo all’avvio e al termine dell’erogazione del servizio mensa per l’anno scolastico (As) 2024/2025, sarà pubblicato successivamente. Il 30 agosto scorso, sono stati aperti i termini per presentare domanda di iscrizione al servizio, da inoltrare esclusivamente online attraverso la piattaforma dedicata, raggiungibile al link: https://matera.ristonova.it/portale/. Per poter fruire del servizio di refezione a far data dal suo avvio (presumibilmente il 7 ottobre 2024), l’iscrizione online dovrà essere inoltrata entro e non oltre il prossimo 30 settembre. In caso di precedente iscrizione al portale per la fruizione del servizio mensa scolastica nello scorso As 2023/2024, la pratica online del servizio mensa per l’As 2024/2025 risulterà agevolata, in quanto il portale dopo l’accesso con autenticazione da parte del richiedente interessato, recupererà i dati della precedente iscrizione sia relativi al richiedente-pagante, che agli alunni precedentemente iscritti al servizio. I richiedenti interessati, oltre a fornire i dati necessari per finalizzare le nuove iscrizioni, dovranno avere cura di modificare i dati “recuperati”, che fossero eventualmente variati rispetto a quelli inseriti nel portale in occasione dell’ultima precedente iscrizione.

