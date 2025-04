Matera per 80° Liberazione. Con l’Anpi Resistenza e Costituzione

E quest’anno la ricorrenza della festa della Liberazione dal nazifascismo si carica di ulteriori significati, che chiamano tutti a difendere le fondamenta democratiche della nostra Repubblica, nata dalla Resistenza, e con una Costituzione bersaglio di tentativi subdoli e diretti di svuotarne valori e contenuti. Non siamo i soli a pensarlo. Le derive sovraniste, autoritarie, per un nuovo ordine mondiale fondato sul potere finanziario e sul ricorso continuo ai conflitti, per imporre una pace dai costi altissimi per le popolazioni civili da Gaza all’Ucraina, sono più di un campanello d’allarme da non sottovalutare. Matera, città della pace e dei diritti umani, pluridecorata per l’insurrezione del 21 settembre 1943 , della quale abbiamo parlato in tante occasioni, celebrerà il 25 aprile con un programma che andrà avanti per l’intera giornata. Nella mattina è prevista la manifestazione istituzionale, nei luoghi identitari della Matera della memoria, dal cippo di via Lucana a piazza Vittorio Veneto. Nel pomeriggio l’incontro promosso dall’Anpi sotto i portici del Palazzo dell’Annunziata con momenti di incontro, riflessione, canti, mostra di foto d’epoca, lettura. Un invito, comunque, all’intera città a partecipare come scrive in un post la presidente dell’Associazione nazionale partigiani di Matera, Carmela Lapadula.



IL POST

*Matera*

Partecipa alle manifestazioni del 25 aprile!

Quest’anno è anche l’80° della Liberazione dal nazifascismo, un anniversario davvero importante!

*Di mattina* si svolgerà la manifestazione istituzionale alla presenza delle Autorità civili e militari.

La cerimonia si articolerà in tre momenti celebrativi:

ore 09.30 deposizione corona al cippo di via lucana;

ore 10.00 celebrazione della Santa Messa, nella chiesa di San Francesco;

ore 11.00 da piazza San Francesco partenza corteo per piazza Vittorio Veneto

ore 11.30 inizio cerimonia in piazza Vittorio Veneto.

*Nel pomeriggio* ci vediamo sotto i portici della Biblioteca T. Stigliani in piazza Vittorio Veneto dalle ore 18.

Ci ritroveremo per festeggiare il nostro 25 aprile antifascista, con il contributo di tutti e tutte voi.

Tra le attività già previste:

🔴 mostra di foto e documenti storici

🔴 musiche e canti partigiani

🔴 letture e libri della Resistenza