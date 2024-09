Matera investe 4 milioni euro per riqualificare le strade. E apre un ‘’ponte’’ con i cittadini

I progetti sono in corso di perfezionamento, poi le gare di appalto con i tempi canonici e a seguire i cantieri per la città e i borghi. Un investimento per 4 milioni di euro,dal Comune di Matera, in aggiunta ai due spesi finora. E l’elenco delle cose da fare è corposo: strade, marciapiedi e relativa segnaletica, soprattutto laddove massicciata e mattoni sono saltati da tempo. E magari, è previsto, potremo avere via Nazionale a portata di trolley, trafficata da veicoli e turisti che compiono il percorso centro storico – stazione bus di via Don Sturzo su una pavimentazione sconnessa. Ma attendiamo i cantieri.



La conferenza stampa degli amministratori comunali, riportata nel resoconto ufficiale, ha aperto uno spazio di confronto verso i cittadini che avranno la possibilità di segnalare ‘’on line’’ problematiche stringenti, da inserire nella programmazione degli interventi a breve, a medio o a lungo termine. O ‘’stretto giro’’.

E qui l’assessore ai lavori pubblici Giuseppe Falcone ha annunciato, attraverso un capitolo di spesa dedicato, l’attivazione di una squadra di pronto intervento per piccole riparazione ( un cordolo divelto, la buca da colmare e via riparando) affidato a una impresa. Naturalmente occorrerà organizzarsi per recepire e concretizzare gli interventi. Una piccola ma concreta rivoluzione, anche per l’arredo urbano. E saranno importanti le sinergie con altri settori come quello della mobilità. Servirà attirare campagne di sensibilizzazione, ma assicurare anche la vigilanza per evitare (per esempio) che conduttori di monopattini, di bici con o senza pedalata assistita imbocchino contromano (come continua ad accadere) le strade del centro con il rischio di investire cittadini e turisti.



La Polizia Municipale ( che conta un organico di 50 addetti) fa quello che può. Ma serve un monitoraggio continua. E allora l’apporto, a campione, in determinate fasce orarie ( all’ingresso di via XX Settembre, via La Vista, via Don Minzoni ecc) di associazioni di volontario come Carabinieri, Polizia di Stato ecc) può contribuire a contrastare queste pessime abitudini. Non sono le sole. Ci mettiamo anche i ‘’rattoppi’’ stradali e di marciapiedi che spesso lasciano a desiderare o creano pericoli, dopo i lavori di scavo per la sistemazione di servizi o per riparazioni, eseguiti spesso in subappalto…Il Comune si doterà, dopo il passaggio in commissione lavori pubblici e poi in consiglio di un regolamento di manutenzione. Ne ricordiamo un altro della Prima Repubblica, dell’ex assessore ai Lavori Pubblici Mario Focaccia ( Pri) che fece scuola. Poi l’oblio…





IL COMUNICATO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Ammonta a quattro milioni, l’investimento dell’Amministrazione comunale per riqualificare tante strade della città, da anni abbandonate al proprio destino tra rattoppi di fortuna e manutenzione praticamente assente. Il programma di riqualificazione sui primi 40 chilometri di rete viaria, è stato presentato stamane, presso la sede della Casa delle tecnologie emergenti di Matera (Ctemt), dal sindaco Domenico Bennardi con gli assessori, Giuseppe Falcone (Lavori pubblici) e Marina Bianchi (Traffico), il presidente della commissione comunale Lavori pubblici, Mimma Carlucci, e l’omologo della commissione Mobilità, Gianfranco Losignore. Un programma ancora aperto a suggerimenti e segnalazioni, come ha rimarcato il sindaco, perché grazie a un modulo online tutti i cittadini potranno segnalare e richiedere ancora interventi per situazioni critiche, non contemplate dal piano di interventi. L’occhio dell’Amministrazione comunale è stato attento a verificare i casi più urgenti, ma con un dedalo di strade così esteso e ramificato qualche emergenza potrebbe essere sfuggita. Ecco perché si è preferito lasciare il programma ancora aperto, con l’intenzione di stanziare ulteriori fondi anche nel 2025 per proseguire nell’onerosa opera di riqualificazione, mai affrontata negli ultimi trent’anni in modo così strutturato. È solo un buon inizio, perché c’è davvero tanto da fare e servono ancora investimenti cospicui. Si sta lavorando anche per il Regolamento sulle manomissioni stradali, che obbligherà società e imprese di servizi che scavano l’asfalto a ripristinare lo stato dei luoghi a regola d’arte e in tempi rapidi. Ad oggi sono queste le strade dove si effettueranno interventi di riqualificazione contemplate nel programma:



MATERA NORD

Piazza Vivaldi

Via Granulari

Via La Croce

Via dei Messapi

Via Sallustio

Via Taranto

Via della Scienza

Via della Tecnica

Via delle Arti

Via Gesualdo da Venosa

Via Enrico Fermi

Via Benedetto Croce

Via dei Bizantini

Via Nazionale

Vico Nazionale

Via Giambattista Vico

Via Leonardo Da Vinci

Via Dante Alighieri

Via Lazazzera

Via Ugo La Malfa

Via L. Protospata

Via Salgari

Via Giulio Verne

Via Fratelli Grimm

Via Nenni

Viale delle Nazioni Unite

Viale Europa

Via Giovanni Padula

Via Eustachio Lamanna

Vico XX Settembre

Via Antonio Gramsci

Via Lucana (dall’incrocio di via Passarelli fino a via Cappuccini)

MATERA SUD:

Via Cappuccini

Via Martin Luterking

Salita Guido Dorso

Via Cefalonia

Viale Carlo Levi

Via Marzabotto

Via Salvatore e Michele Frangione

Via Farina

Via Conte

Via Manicone

Via Agna

Via Mastronardi

Via Fosse Ardeatine

Contrada Le Piane

Via dello Scorpione

BORGO LA MARTELLA:

Via Monterosa

Via Vulture

BORGO VENUSIO:

Tutte le vie principali rovinate

Già eseguiti interventi di riqualificazione su tante strade, con i fondi (circa 2 milioni) investiti nel 2023. Le strade riqualificate sono: viale Europa (asfalto), Largo e vico Passarelli (marciapiedi), via d’Alessio (marciapiedi), vico Gramsci (marciapiedi), via Lanera (marciapiedi), via Serrao (marciapiedi), via e vico Vena (marciapiedi), via Luterking (marciapiedi), piazza S. Francesco (marciapiedi), via delle Tamerici (marciapiedi), via Annibale Di Francia (marciapiedi), via Bramante (asfalto e marciapiedi), largo De Gasperi (marciapiedi), viale Italia (asfalto), via dei Normanni (asfalto), via Collodi (asfalto), via Stigliani (asfalto e marciapiedi), via S. Stefano (asfalto e marciapiedi), via dei Messapi (marciapiedi) e via del Rosmarino (asfalto). «Sicurezza di tutti gli utenti della strada, ma anche decoro, bellezza e inclusione. Sono queste le ragioni che ci hanno indotto a pensare e finanziare un programma strutturato di riqualificazione delle nostre strade, con un’attenzione particolare ai diversabili e alle mamme con i passeggini -ha detto il sindaco- oltre alla volontà di recepire ulteriori segnalazioni dei cittadini, investendo anche nel prossimo anno. A questo proposito, abbiamo attivato un modulo online (raggiungibile al link: https://forms.gle/NXjEUpoUZnSB1MdC7) a cui tutti i cittadini possono accedere per segnalare strade usurate o pericolose, allegando anche delle foto. Importante è anche l’attenzione alle periferie ed ai borghi La Martella e Venusio, mentre Picciano sarà inserito nei prossimi interventi». L’assessore Falcone ha aggiunto l’impegno di procedere mediante Accordi Quadro, strumento rapido per reclutare ditte specializzate che possano garantire anche interventi di manutenzione straordinaria, ove fosse necessario, oltre che ordinaria. L’assessore Bianchi ha posto l’accento sulla necessità di aumentare la soglia di sicurezza per le strade urbane, implementando la cartellonistica soprattutto rivolta a chi utilizza monopattini e bici elettriche per spostarsi nelle vie affollate del centro urbano. La consigliera Carlucci ha, infine, garantito l’impegno di licenziare quanto prima in commissione il Regolamento sulle manomissioni stradali, che contempli l’obbligo per le imprese di ripristinare l’intero tratto dove intervengono e non solo l’eventuale solco/canale scavato.