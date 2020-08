Ha fatto rapidamente il giro del web il video postato ieri da un cittadino che si era trovato ad assistere, dinanzi alla guardia medica ubicata nel quartiere Villa Longo di Matera, ad una discutibile scena tra un anziano signore e gli addetti al servizio sanitario pubblico.

Un signore materano di 90 anni che, per aver chiesto la prescrizione di medicine (per quanto non di competenza di quel servizio), è stato trattato in modo sicuramente non professionale, con un atteggiamento scostante e di scarsa sensibilità rispetto ad una persona in evidente difficoltà. Con l’anziano che scoppia a piangere e le due donne che non sembrano commuoversi, anzi.

Una scena che scatena anche un battibecco con l’autore del video.

Video che non è passato inosservato e che ha provocato una dichiarazione dell’assessore regionale alla salute Rocco Leone, pubblicata anch’essa su facebook e che annuncia provvedimenti severi nei confronti dei due medici: “In merito allo spiacevole episodio successo alla guardia medica di Villalongo a Matera dove un nonnino viene maltrattato da due medici che hanno probabilmente dimenticato la mission di tale professione, mi impegnerò affinché questi soggetti abbiano la punizione più severa possibile. Chiedo anche l’intervento dell’Ordine dei Medici per stigmatizzare e punire questi comportamenti che niente hanno a che fare con la nostra deontologia”.

E’ intervenuta a ruota anche l’Asm che sulla vicenda ha diffuso la seguente nota in cui annuncia una indagine interna per accertare i fatti (anche precedenti e successivi al video), tenuto conto che l’azienda specifica di essere impegnata a “fornire servizi di elevato standard, con competenza e umanità nei confronti dei pazienti. Specie i più fragili.” . Assicura, infine, che: “Se dalle verifiche emergeranno responsabilità inerenti violazioni di disposizioni o di semplici regole di condotta cui è tenuto qualsiasi operatore che agisca in nome e per conto dell’Azienda, l’Asm contesterà gli addebiti alle persone eventualmente coinvolte ed applicherà tutte le misure sanzionatorie previste dall’Accordo Collettivo Nazionale e dalle norme vigenti.”

“Immediato intervento dell’Assessore Leone, dure sanzioni se emergeranno responsabilità”.

“All’opportuna richiesta dell’Assessore regionale alla Salute Rocco Leone, l’Asm ha dato riscontro con la notizia di una già avviata indagine interna. Riguarderà i fatti ripresi da un video amatoriale divenuto ieri virale sui social, in cui un anziano signore chiede invano ad una dottoressa della guardia medica di Matera di completare la ricetta per acquistare le medicine di cui ha bisogno.

Come noto, il video si interrompe con l’ingresso dell’anziano nei locali. Gli accertamenti serviranno anche a comprendere cosa sia accaduto prima e dopo il video.

Se dalle verifiche emergeranno responsabilità inerenti violazioni di disposizioni o di semplici regole di condotta cui è tenuto qualsiasi operatore che agisca in nome e per conto dell’Azienda, l’Asm contesterà gli addebiti alle persone eventualmente coinvolte ed applicherà tutte le misure sanzionatorie previste dall’Accordo Collettivo Nazionale e dalle norme vigenti.

Simili episodi, se confermati, otterranno la giusta sanzione poiché rischiano di vanificare gli sforzi della Regione Basilicata e quindi dell’Asm per fornire servizi di elevato standard, con competenza e umanità nei confronti dei pazienti. Specie i più fragili.”

Pronta anche la reazione dell’Ordine dei Medici di Matera che ha diffuso la seguente nota a firma del suo presidente Dott. Severino Montemurro che prova a difendere l’operato delle due dottoresse:

“Sono rammaricato che la nostra professione venga giudicata da comportamenti non consoni alla nostra attività.

Bisogna considerare che il Medico si trova in una condizione tale che vede da un lato il cittadino che necessita di cure e dall’altra la struttura sanitaria che non mette nelle condizioni i medici di lavorare con serenità e in sicurezza.

Sicuramente i toni e l’atteggiamento sono sindacabili ma, è pur vero che le dottoresse si stavano attenendo a precise disposizioni sanitarie che vietano, ai Medici della Guardia Medica, la prescrizione di ricette in caso di cure croniche.

E nonostante ciò le dottoresse in questione sono venute incontro alla richiesta del Signore e gli hanno comunque rilasciato la ricetta, così come in altri antecedenti.

A tal proposito, è’ necessario indagare sulla situazione pregressa, in quanto dalle prime informazioni ricevute siamo a conoscenza che le Colleghe in questione erano sotto organico, in quanto il terzo collega, è stato messo in quarantena per essere stato in contatto, nella stessa struttura, con un paziente Covid-19 positivo e non è stato sostituito.

Inoltre, non risulta che le sale della Guardia Medica siano state sanificate successivamente all’acclarato caso di paziente Covid-19.

L’Ordine, nella Sua veste istituzionale, accerterà lo stato dei fatti salvaguardando la professionalità dei colleghi, la cura dei cittadini, con l’invito di evitare commenti fuori posto senza conoscere la reale situazione in cui la classe medica lavora soprattutto in questo periodo, considerando che molto sono stati contagiati da Covid-19 e, addirittura, 176 hanno perso la vita.”

