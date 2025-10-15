Matera, integrato ordine del giorno del consiglio comunale. Non più solo elezione Toto.

L’ordine del giorno della seduta del Consiglio comunale di Matera, convocato per domani, giovedì 16 ottobre – alle ore 16,30, con un unico punto all’ordine del giorno, ovvero la elezione del Presidente e dei vice presidenti del massimo consesso cittadino, è stato ora integrato con altri argomenti. “A seguito di tale integrazione, -si rende noto con un comunicato- l’ordine del giorno risulta riformulato come segue: 1. Cessazione dalla carica del Consigliere Comunale Stefania Draicchio, per accettazione della carica di Assessore. Subentro del Sig. Niglio Pasquale e convalida alla carica di consigliere comunale ai sensi dell’art. 64, co. 2, del d.lgs. 267/2000; 2. Comunicazione nuova composizione della Giunta (art. 46 comma 2° del D.Lgs. n. 267/2000). 3. Elezione del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio Comunale (art. 12 dello Statuto ed art. 12 del Regolamento del Consiglio); 4. Modifica Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025/2027, elenco annuale 2025 e consequenziale modifica del Documento Unico di Programmazione 2025-2027; 5. Modifica e integrazione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2025/2027 (art. 37 D.Lgs. n. 36/2023) ed aggiornamento DUP 2025/2027; 6. Programma regionale FESR FSE+ 2021-2027. Approvazione accordo di partenariato tra Comune di Matera e Regione Basilicata.” Ricordiamo che la seduta è possibile seguirla sia in presenza che in diretta streaming sul canale YouTube o sul sito istituzionale del Comune di Matera all’indirizzo https://comune.matera.it/novita/nuove-dirette-streaming-per-il-consiglio-comunale-di-matera/.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.