Matera, insieme alla Cgil a sostegno della Global sumud flottiglia verso Gaza

C’è uno Stato straniero, Israele, che ha annunciato pubblicamente che aggredirà ed arresterà cittadini italiani nel mentre viaggiano su delle navi in acque internazionali e fuori dalle acque territoriali di quello stato. A fronte di questa minaccia cosa dovrebbe fare lo Stato italiano? Diffidare Israele a mettere in atto questo atto terroristico e magari inviare una nave militare a proteggere i propri cittadini. Ma al momento il governo italiano non sembra voler fare nulla di tutto questo. Anzi mantiene ottimi rapporti proprio con quel governo che si sta macchiando di un genocidio contro donne e bambine inermi. Ed ecco che entra in campo la mobilitazione popolare in tutte le piazze italiane a sostegno della Global Sumud Flottiglia quale unica arma civile e pacifica per riaffermare l’umanità e la civiltà contro la barbarie in atto contro il popolo palestinese. E per fare pressione sui governi occidentali fino ad ora conniventi di cambiare atteggiamento, condannare il governo israeliano e sostenere l’impegno umanitario della Flottiglia che prova a portare cibo ed aiuti a quel popolo stremato. A questo è servita la mobilitazione che questa sera la Cgil ha organizzato migliaia di “Piazze per Gaza” in tutta Italia al grido “Fermiamo la barbarie“. Qualche centinaio di persone si sono riunte anche a Matera, in una piazza centrale corso cittadino, dando vita ad un flashmob che ha prodotto la realizzazione di tante barchette di carta che sono andate a comporre una bandiera palestinese. Quindi si sono susseguiti una serie di interventi di rappresentanti di associazioni e istituzionali, oltre al segretario regionale della Cgil Fernando Mega e il componente della segreteria nazionale della Cgil Pino Gismundo.

Oltre a tanti cittadini era presenti il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini che è intervenuto a nome di tutti gli amministratori e rappresentanti istituzionali presenti tra cui consiglieri regionali, provinciali e comunali e tra gli altri, che hanno preso la parola, la Presidente dell’ANPI, i rappresentanti dei comitati per Gaza di Montescaglioso e Grassano, i rappresentanti del comitato per la pace di Matera. Da parte di tutti la testimonianza di una tensione e di mobilitazione che si ha alcuna intenzione di interrompere e che, anzi, dovrà crescerà ancora nelle prossime settimane. Per cercare di interrompere un disegno che con ciò che si sta consumando a Gaza prova a far passare l’idea di un disordine mondiale risolvibile solo con la forza delle armi. Insomma una corsa verso il baratro contro cui solo una presa di coscienza collettiva può provare ad invertire.

A seguire il video della manifestazione: