Quando leggiamo e sentiamo parlare a vanvera, per sport o per ottusa ripetitivita, di resilienza, sostenibilità e di facilitazioni social che lasciano il tempo che trovano, non possiamo non apprezzare cittadini e turisti che, per scelta e concretezza, scelgono di consultare una mappa cartacea, di chiedere informazioni incrociando Tizio o Caio o di soffermarsi davanti una tabella indicativa. Ce ne sono e fanno il loro mestiere. E del resto in questi giorni di caldo primaverile, a cavallo di Capodanno, imbottigliarsi in auto per raggiungere il centro proprio non serve. Anche perchè, e lo abbiamo ascoltato dai visitatori, le mappe digitali (non faremo pubblicità a nessuno) installate sull’auto consigliano le intasate vie centrali per raggiungere piazze, monumenti e i rioni Sassi. Per cui…Hai voglia a consultare le APP del tempo perso , gli amici del Portale ”Tutt’attorno” e imboccare il tour del calabrone per percorrere 200 metri da via Annunziatella o da via Lucana a 10 kmh…Vecchie abitudini, assenza di scelte assennate (evitare l’accesso ai veicoli in centro nei festivi) e individuazione di itinerari alternativi, per raggiungere le aree di sosta. Tranquilli. Qualcosa, forse, cambierà nel 2022 così come era stato detto per il 2019. Per l’oroscopo indocinese è l’anno del Pum…a che dovrebbe far uscire dal parcheggio il quinto piano comunale del traffico (in 40 anni o quasi), rimasti ahinoi sulla carta a causa degli impedimenti legati a scelte impopolari o di costi. E allora. Chi può e vuole vada a piedi, in bici, moto, bus. Un applauso,intanto, a quanti vivono la nostra città consultando, ma a piedi, una mappa cartacea o sul telefonino per orientarsi. Non siamo nostalgici del passato. Ma del buon senso, che continua a latitare.