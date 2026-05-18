Matera: incontro tra Commissione consiliare “Cultura, Turismo….” ed operatori del settore

Si è tenuta, oggi pomeriggio, nella sala Mandela del Comune di Matera la Commissione consiliare “Cultura, Turismo, Cinema, Eventi, Politiche giovanili, Matera 2026 e Luoghi della cultura”, convocata -si legge in una nota- “per affrontare alcune delle principali tematiche legate al comparto turistico e alla programmazione futura del settore. Ai lavori della Commissione, presieduta dal consigliere Doriano Manuello, hanno preso parte il Sindaco Antonio Nicoletti, l’assessora Simona Orsi e i rappresentanti dell’intero comparto turistico, coinvolti in un ampio momento di confronto dedicato in particolare ai temi della ripartizione della tassa di soggiorno, dell’eventuale tassa di ingresso e alle criticità e prospettive di sviluppo del territorio. L’incontro si è svolto in un clima di dialogo costruttivo e partecipazione condivisa, nel corso del quale sono state ascoltate e recepite le diverse istanze avanzate dai partecipanti. La Commissione ha rappresentato un importante momento di ascolto e collaborazione tra amministrazione comunale e operatori del settore, con l’obiettivo di individuare soluzioni utili a sostenere e valorizzare il turismo e le attività collegate. Soddisfazione è stata espressa per l’esito dei lavori e per il confronto positivo che ha caratterizzato l’intera seduta, confermando la volontà comune di proseguire lungo un percorso di collaborazione e condivisione delle scelte strategiche per il territorio.” “E’ stato un confronto positivo e concreto – dichiara l’assessora Orsi -, che conferma il lavoro già avviato dall’amministrazione su questi temi e il percorso di condivisione portato avanti con gli operatori del settore. Il dialogo con chi vive quotidianamente il territorio è fondamentale per costruire strategie comuni e individuare strumenti efficaci per sostenere il turismo e migliorare i servizi, programmando interventi mirati. Continueremo a lavorare in questa direzione, mantenendo aperto il confronto con tutte le realtà coinvolte”.

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