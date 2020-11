“L’Associazione Infrastrutture, Servizi e Mobilità nel Materano ha incontrato nella mattinata di lunedì 09 novembre l’Assessore alla Mobilità e Politiche Comunitarie del comune di Matera, Raffaele Tantone per affrontare e pianificare tematiche di estrema importanza e priorità per la città, come la mobilità urbana ed extra urbana.”

E’ quanto si apprende da una nota dell’associazione che così prosegue:

“Tanti i punti di incontro riscontrati e condivisi con l’Assessore Tantone che sono di estrema necessità.

L’Associazione ha offerto il proprio contributo come anello di congiunzione tra esigenze dei cittadini ed istituzioni con la reciproca disponibilità. I programmi esaminati vertono sulle soluzioni che potrebbero sbrogliare alcune annose questioni riguardanti i seguenti punti:

*Attivazione funzionale del Terminal bus con relativa intermodalità verso il centro città.

* Inizio lavori presso l’Aia del Cavallo, in ambito CIS (ingresso Matera centro) e relativa possibilità di cantierizzazione della tangenziale ovest cittadina.

* Navette aeroportuali e ferroviarie.

* Raddoppio By pass Strada Statale 7 Matera Ferrandina

* Ferrovia dello Stato Matera Ferrandina.

L’incontro ha prodotto ottimi spunti di collaborazione e linee programmatiche comuni, nell’intento che le istituzioni in concerto con l’Associazione possano accelerare le opere ed il piano di mobilità per dotare finalmente la città di un piano di mobilità ed infrastrutturale al passo con i tempi e le esigenze di cittadini, pendolari e visitatori.

Seguiranno altri incontri finalizzati all’avanzamento dei punti analizzati in programma.”