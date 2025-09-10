Matera: incontro per fondi PNRR efficientamento energetico immobili di proprietà Ater

“Ieri pomeriggio si è svolto, presso la sede dell’Ater di Matera, un incontro tra l’Amministratore Unico, Maridemo Giammetta, i sindaci della provincia di Matera e l’assessore regionale alle Infrastrutture e vicepresidente della Regione Basilicata, Pasquale Pepe.” Lo rende noto un comunicato dell’ATER con cui si specifica che “Al centro della riunione, il bando PNRR per l’efficientamento energetico degli immobili di proprietà Ater nei comuni della provincia di Matera, una occasione per avviare interventi innovativi con ricadute positive sul territorio. Contestualmente sono stati analizzati i dati sul fabbisogno abitativo di ciascun comune, con particolare attenzione al recupero degli alloggi sfitti che richiedono risorse straordinarie. I sindaci hanno espresso grande soddisfazione per l’incontro e l’assessore Pepe ha ribadito l’impegno a sostenere l’Ater nella ricerca di risorse per dare risposte concrete al problema casa. L’Amministratore Unico ha inoltre annunciato la prossima attivazione del SIT (Sistema informativo Territoriale) che consentirà di rappresentare sul territorio provinciale il patrimonio edilizio dell’Ater, utile per disporre di elementi conoscitivi necessari alla definizione delle scelte strategiche di programmazione delle risorse.” “Si tratta di un intervento strategico che punta a migliorare l’efficienza energetica degli edifici, a ridurre l’impatto ambientale e a innalzare la qualità dell’abitare per migliaia di cittadini”- dichiara Giammetta che aggiunge “A breve sarà presentata e disponibile sul sito Ater una piattaforma digitale (App Housing Plus) che permetterà agli utenti di gestire online le richieste, di pagare i canoni di locazione mediante PagoPA, semplificando così i rapporti con l’Ente”. “L’incontro, molto partecipato – conclude Giammetta – ha posto le basi per l’avvio di una nuova modalità di condivisione e partecipazione delle istituzioni interessate sulle tematiche abitative. Un ringraziamento al Direttore, Ing. Pasquale Lionetti, e ai dipendenti tutti per lo straordinario e fattivo apporto quotidiano utile a migliorare l’attività amministrativa dell’Ente”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.