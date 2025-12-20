Matera: Incontro del Sindaco e della giunta con i residenti del quartiere Spine Bianche

“Si è svolta ieri pomeriggio nel quartiere Spine Bianche la Giunta itinerante promossa dal Sindaco di Matera Antonio Nicoletti con gli Assessori comunali, un momento di ascolto e confronto diretto con i residenti per raccogliere segnalazioni, osservazioni e proposte legate alla qualità della vita nel rione.” Lo si legge in una nota in cui si specifica che “Nel corso dell’incontro sono state affrontate numerose tematiche, a partire dalla gestione delle aree verdi e del ripristino dei parchi giochi, fondamentali per il benessere delle famiglie e dei più giovani. I cittadini hanno inoltre posto l’attenzione sulla necessità di valorizzare i campetti di calcio, promuovere iniziative sportive e creare adeguate aree di aggregazione. Ampio spazio è stato dedicato anche alle criticità legate alla viabilità e alla mobilità, con osservazioni dettagliate su sicurezza, flussi di traffico e fruibilità degli spazi urbani.

Per quanto riguarda la tutela del patrimonio, i residenti hanno evidenziato come il quartiere, risalente agli anni ’60, necessiti di un piano di recupero complessivo, in grado di rispondere alle esigenze attuali dei cittadini. In tal senso è stata avanzata la richiesta di un incontro specifico dedicato esclusivamente a questo tema. Tra le problematiche segnalate anche la pubblica illuminazione, giudicata insufficiente in alcune aree, e la gestione del verde, con la richiesta di un taglio dell’erba più regolare e di un aumento del numero dei cestini per i rifiuti, attualmente non adeguati alle necessità del quartiere. L’incontro si è svolto in un clima costruttivo e collaborativo. Nel corso dei colloqui, l’Amministrazione comunale ha illustrato il lavoro già svolto in questi mesi nel quartiere e si è impegnata ad attivarsi per affrontare le ulteriori criticità emerse, avviando un percorso condiviso con i residenti volto a migliorare concretamente la qualità della vita dei residenti di Spine Bianche. Soddisfazione è stata espressa sia dal Sindaco Nicoletti e dagli Assessori sia dai cittadini presenti, che hanno apprezzato la disponibilità all’ascolto e la volontà di collaborazione dimostrata dall’Amministrazione.” “L’attenzione ai quartieri e alle aree periferiche è al centro del nostro impegno amministrativo – ha dichiarato il Sindaco Nicoletti -. Ascoltare i cittadini e frequentare i luoghi aiuta a conoscere i problemi e a trovare soluzioni. Sta a noi amministratori individuare percorsi e attuare progetti per rispondere concretamente alle aspettative della città tutta. Abbiamo iniziato e continueremo a farlo”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.