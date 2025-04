Matera inclusa nello studio epidemiologico su tumori cerebrali tra i vigili del fuoco

Roma, 7 apr. 2025 – “Accogliamo con soddisfazione l’impegno assunto oggi dalla Direzione Centrale per la Salute del Dipartimento dei Vigili del Fuoco nel corso della riunione svoltasi presso il Ministero dell’Interno, dove ci è stata annunciata l’inclusione di Matera nello studio epidemiologico promosso in collaborazione con l’Università di Bologna“. A rendere noto è il Sindacato Autonomo dei Vigili del Fuoco CONAPO, che nei giorni scorsi aveva denunciato l’esistenza di quattro casi di Glioblastoma di IV grado tra il personale del Comando Provinciale di Matera, oltre ai tre già accertati ad Arezzo.

“È un passo importante – dichiara Marco Piergallini, segretario generale del CONAPO – verso il pieno riconoscimento del diritto alla salute di chi ogni giorno rischia la propria vita per tutelare quella degli altri. Dopo Arezzo, anche Matera sarà ora oggetto di indagini scientifiche per valutare una possibile correlazione tra l’attività professionale dei Vigili del Fuoco e l’eventualità di gravi patologie tumorali“.

“Ringraziamo il Dipartimento dei Vigili del Fuoco per aver ascoltato la nostra voce e quella dei territori e – aggiunge Andrea Trombetta, segretario provinciale CONAPO di Matera – chiediamo verità, prevenzione e tutela reale della salute dei Vigili del Fuoco di Matera e di tutta Italia”.

Il CONAPO ribadisce “l’urgenza di monitoraggi ambientali e biologici sui materiali in uso, in particolare quelli contenenti sostanze PFAS, già al centro di studi internazionali per i possibili effetti nocivi sulla salute”.

“La battaglia per la salute dei Vigili del Fuoco non si deve fermare. Come sindacato continueremo a vigilare ea collaborare con tutte le istituzioni affinché nessuno Vigile del Fuoco venga lasciato solo” conclude Piergallini.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.