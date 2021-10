Intorno alle 14,30 di oggi in un cantiere edile di Via San Pardo si è reso necessario un intervento di due autoambulanze per un infortunio accaduto ad uno dei lavoratori impegnato nella costruzione di un fabbricato.

Lo stesso, cosciente, è stato trasportato all’Ospedale Madonna delle Grazie, mentre sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso.

Il lavoratore 55enne di Gravina, nella caduta accidentale da una altezza di alcuni metri avrebbe riportato diverse fratture ma non sarebbe in pericolo di vita. Lo stesso è stato successivamente trasferito all’Ospedale San Carlo di Potenza.