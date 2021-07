Questa mattina, alle ore 8,35, si è sviluppato un incendio che ha interessato il cantiere della scuola “Bramante”.

“L’incidente -si legge in una nota del Comune di Matera- si è verificato nel corso della fase di lavorazione per la posa in opera della guaina bituminosa: a causa di una fiammata dovuta al malfunzionamento del cannello, è andato in fiamme il manto di guaina già steso, con il sottostante pacchetto coibentante, separato comunque dalle strutture in legno con un pannello ignifugo.

La coltre di fumo denso è stata causata dal bitume di cui è composta la guaina. L’incendio ha interessato la copertura di una delle tre parti emergenti del corpo che ospiterà la scuola dell’infanzia, una superficie di circa 130 metri quadrati.

Dopo l’immediato intervento del personale di cantiere e dell’opera svolta dai vigili del fuoco, i lavori sono ripresi regolarmente, anche con la verifica svolta dai tecnici dell’Amministrazione comunale.

La struttura del tetto non ha subito alcun danno apparente. Si procederà a rimuovere l’intero pacchetto di coibentazione e impermeabilizzazione e alla realizzazione ex novo; sarà inoltre verificata l’integrità dell’intera struttura.”