Matera: incendio in un ipogeo a ridosso della centrale Via delle Beccherie

Le sirene di una ambulanza in pieno centro a Matera, questa mattina, hanno richiamato una piccola folla di curiosi in un tratto di Via delle Beccherie in cui erano già accorsi vigili del Fuoco e forze dell’ordine. Dalle prime notizie raccolte da chi era lì giunto per prima è emerso, fortunatamente, che non si trattava di nulla di grave. Una persona che viveva in uno dei tanti ipogei abbandonati, per proteggersi dal freddo avrebbe acceso un fuoco che per qualche ragione si sarebbe esteso diventando incontrollabile. Da qui l’allarme e il pronto intervento che hanno riportato la situazione sotto controllo senza che il cittadino straniero coinvolto sembra abbia riportato danni alla propria salute, sebbene sia stato trasferito con il 118 in ospedale. A seguire il comunicato ufficiale del comando dei vigili del fuoco. “Alle ore 11:00 circa di oggi 06/03/2025, la squadra dei Vigili del Fuoco della sede Centrale di Matera, -si legge nella nota- è intervenuta al civico 8 di Via del Commercio, a ridosso di Via delle Beccherie, Zona Sassi, a causa di un incendio divampato al secondo livello di una grotta abbandonata. All’interno, si è riscontrata la presenza di un uomo extra-comunitario, del quale non è stato possibile identificarne l’identità, che è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato presso il nosocomio materano, Madonna delle Grazie. L’incendio è stato immediatamente domato e non ha procurato danni all’esterno. Sul posto anche le pattuglie dei Carabinieri e della Polizia Locale.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.