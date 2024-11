Matera: inaugurato percorso “Spazi e programmi di giustizia riparativa per lo sviluppo di comunità responsabili”

E’ stato inaugurato, lunedi 11 novembre, nella sala consiliare della Provincia di Matera il percorso di informazione e sensibilizzazione “spazi e programmi di giustizia riparativa per lo sviluppo di comunità responsabili” organizzato dalla Provincia di Matera e Studio IRIS in collaborazione con il CiMePe Centro Interdipartimentale di ricerca, formazione e promozione della Mediazione Pedagogica-Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”.

“L’iniziativa -si spiega in una nota- nasce nell’ambito del protocollo d’Intesa sottoscritto tra la Provincia di Matera e Studio IRIS per l’istituzione del centro per la giustizia riparativa di Matera e rientra nelle azioni di sensibilizzazione sui temi della Giustizia Riparativa finalizzate a sostenere lo sviluppo delle conoscenze e competenze degli Operatori dei Servizi Territoriali e della Giustizia della Basilicata ed a favorire l’incontro, il confronto e il dialogo tra i diversi soggetti che operano a livello territoriale (area sociale – socio sanitaria – giustizia) e che possono condividere strumenti e percorsi di gestione dei conflitti per la promozione di una cultura di pace.”

Il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, ha sottolineato che “questo percorso vuole dare contributo concreto per promuovere un dialogo più ampio e costruttivo tra tutti i soggetti coinvolti nel settore della Giustizia Riparativa ai sensi dell’attuale riforma Cartabia. E’ importante che l’istituzione possa saper cogliere la sfida di sostenere processi culturali di tale portata valoriale in ambito sociale e civile attraverso una specifica attenzione ai diritti delle vittime ed alla promozione di programmi di Giustizia Riparativa, per il benessere delle persone tutte e della comunità, per costruire ponti e non muri.”

“Il percorso, -si legge ancora nella nbota- strutturato in 5 incontri (2 in presenza a Matera e 3 on line) per complessive 20 ore è stato accolto con grande entusiasmo ed interesse dai destinatari. Oltre 80 gli iscritti tra avvocati, assistenti sociali, psicologi, educatori, giudici, operatori del terzo settore, che hanno intrapreso un viaggio esplorativo nel paradigma della Giustizia Riparativa, attraverso la sua storia, la cornice normativa, le pratiche, i programmi (per autori dell’offesa, vittime e comunità) e il futuro possibile per lo sviluppo di comunità.

I Formatori del primo incontro svoltosi in presenza a Matera sono state Isabella Mastropasqua (Mediatore esperto in programmi di Giustizia Riparativa, Già Dirigente Ufficio II Direzione Generale-Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità-Ministero della Giustizia) e Francesca Genzano (Mediatore esperto in programmi di Giustizia Riparativa e fondatore di Studio IRIS).

Il successivo incontro che si terrà venerdi 15 novembre in modalità da remoto approfondirà la cornice normativa della disciplina organica della giustizia riparativa (D.Lgs.150/2022), il ruolo dell’Università oggi nella formazione dei Mediatori esperti in programmi di Giustizia Riparativa ed i LEPS Livelli Essenziali delle Prestazioni nei Servizi di Giustizia Riparativa.”

