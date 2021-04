Si è svolta sotto una fitta pioggia, metafora di buon auspicio ma anche sinonimo di acqua elemento essenziale per la sopravvivenza della Terra, l’inaugurazione del “Bosco della Rinascita” dell’ITAS di Matera in un giorno speciale anche per il pianeta: la giornata mondiale della Terra.

La Giornata Mondiale della Terra è una manifestazione internazionale per la sostenibilità ambientale e la salvaguardia del nostro pianeta, conosciuta nel mondo come Earth Day. Un evento green nato grazie a John McConnel, un attivista per la pace che si era interessato anche all’ecologia: credeva che gli esseri umani abbiano l’obbligo di occuparsi della terra e condividere le risorse in maniera equa.

E proprio questo giorno è stato dedicato a Matera al “Bosco della Rinascita”, un evento accompagnato da momenti di preghiera in ricordo delle vittime della pandemia Covid 19 a cura di Don David Mannarella docente ITAS.

Forti le emozioni accompagnate da momenti musicali eseguiti maestralmente dalla Professore Bruna Lucia Dell’Acqua e dal Professore Michele Cataldo, che hanno eseguito inoltre il brano inedito “Meminisse” composto per l’occasione.

Presenti all’Istituto Agrario Statale “G. Briganti” insieme alla Dirigente Scolastica ITAS G. Briganti Carmelina Gallicoli, il Dirigente Generale del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata Donato Del Corso, il Sindaco di Matera Domenico Bennardi in collegamento remoto, l’Assessore all’Ambiente del Comune di Matera Lucia Summa, l’Assessore alle attività produttive Giuseppe Digilio, Piero Marrese Presidente della Provincia di Matera, i consiglieri (Verdi) e Losignore (M5S) ed il presidente dei periti agonomi di Matera Giuseppe Silvaggi.