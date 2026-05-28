Matera, inaugurata la seconda “Stanza Lilla” all’Ospedale Madonna delle Grazie

Un nuovo spazio dedicato all’ascolto, all’accoglienza e alla cura dei pazienti affetti da Disturbi del Comportamento Alimentare è stato inaugurato nella mattinata di mercoledì 27 maggio presso l’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera. Si tratta della seconda “Stanza Lilla” realizzata in Basilicata nell’ambito del service promosso dal Rotary Distretto 2120 di Puglia e Basilicata.

L’iniziativa rappresenta un importante passo avanti nella sensibilizzazione e nella presa in carico di una problematica sempre più diffusa, soprattutto tra i più giovani. Dopo la prima stanza inaugurata il 26 marzo scorso presso il Centro regionale per la Cura dei Disturbi del Comportamento Alimentare di Chiaromonte, il progetto approda ora anche a Matera grazie al contributo e alla collaborazione di numerosi Rotary Club delle due regioni.

Alla cerimonia inaugurale hanno preso parte il Governatore del Distretto Rotary di Puglia e Basilicata, Antonio Braia, alcuni presidenti dei Rotary Club che hanno sostenuto il service, il Direttore Generale dell’ASM Maurizio Friolo, Carmela Bagnato, responsabile dell’Unità Nutrizione Clinica e Dietetica dell’ASM, il responsabile del DCA Vito Incampo, il Direttore Sanitario Andrea Gigliobianco, il Direttore Medico dell’Ospedale Madonna delle Grazie Livio Melpignano, l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Matera Angela Braia, oltre al personale sanitario, ai soci del Rotary e del Rotaract coinvolti nella realizzazione del progetto.

La “Stanza Lilla”, ideata da Lucia Fiorentino, moglie del governatore distrettuale, nasce con l’obiettivo di offrire un ambiente protetto e accogliente, capace di accompagnare pazienti e famiglie in un percorso delicato e complesso. Un luogo simbolico ma anche concreto, che punta a rafforzare la rete di attenzione e supporto verso i disturbi alimentari, fenomeno che registra un progressivo abbassamento dell’età dei soggetti coinvolti.

“Nel Distretto Puglia e Basilicata siamo 2600 rotariani e oltre 400 rotaractiani. I rotariani mettono a valore le proprie competenze, conoscenze e connessioni, costruendo progetti e service come questo – ha dichiarato il Governatore Antonio Braia –. È questo il senso del nostro anno rotariano: ‘Uniti per fare del Bene – WeAreOne’. Quando siamo uno, diventiamo forza e riusciamo a generare impatto reale sui bisogni delle persone e delle comunità”.

L’inaugurazione della nuova Stanza Lilla testimonia così il valore della collaborazione tra istituzioni sanitarie, associazionismo e territorio, nella convinzione che la prevenzione, l’ascolto e la sensibilizzazione rappresentino strumenti fondamentali per affrontare i disturbi del comportamento alimentare e sostenere concretamente chi ne soffre.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.