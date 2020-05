Lo riconoscete?Sì, è lui…E per una volta senza sorriso smagliante con l’ottimismo dello scrittore Tonino Guerra. Si è fatto crescere i baffi per penitenza o per sciogliere un voto per quando sarà andato via il virus a corona, magari nella Grotta dei Pipistrelli. Ma ora c’è da inventarsi e organizzare qualcosa di concreto per l’economia turistica, che non può vivere di visite e concerti digitalizzati che stanno perdendo via via capacità attrattive e stimolanti. Ne avevamo parlato in altro servizio https://giornalemio.it/cronaca/braia-quale-turismo-a-matera-se-lestate-si-chiude-gia-da-aprile/ e l’interrogativo resta sul come vivacchierà il turismo materano dopo i fasti e i numeri dell’anno da capitale europea della cultura. A rincarare la dose in attesa degli esiti e di cosa stanno ‘quagliando’ i tanti fumosi confronti social a telecamera diffusa (webinar e similari)è l’arrembante manager materano Antonio Serravezza , al quale i conti non tornano sia per quello ”che continua a non vedere e a sentire” e sia perchè il settore turismo langue e deva fare i conti con carenze di liquidità e assenza di flussi turistici. Porti e aeroporti chiusi. L’inconcludente formula del turismo di prossimità con il visitatore di altri comuni per la mezzagiornata in tour? Ma si potrebbero visitare i cantieri, sempre in sicurezza, o baloccarsi tra ruspe, recinzioni, compressori, caschi e plafonieri. Programmi, soluzioni? In loco piattaforma vuota o tabula rasa come si dice in latino. Ne riparliamo dopo l’ordinanza del 31 luglio. Al borgo La Martella ci dovrebbe essere la sagra della Crapiata. O salta anche quella per assembramento?

TIRA E MOLLA, CHI VINCE?

All’improvviso c’è tanta voglia di aprire cantieri. Si parla di progetti chiusi nei cassetti da anni. Piazze, strade, scuole, circonvallazione,parcheggi ecc. , c’è qualcosa che non quadra. Le attività che producono il vero Pil restano chiuse anzi di più’, un’ordinanza del Sindaco dispone la sospensione di fiere, mercati e parchi giochi in occasione delle feste patronali e rionali fino al prossimo 31 luglio.

Come dire chiudo la città e butto la chiave. Catastrofe su catastrofe. L’unico spettacolo concessoci sarà quello di andare a visitare i cantieri? Non scherziamo, ormai la festa della Bruna l’abbiamo digerita, ma lasciate spazi, anche ridotti, ad altre iniziative che possano creare un cartellone di eventi ( sempre in sicurezza) per iniziare ad attirare il ritorno dei primi ospiti italiani. Il ministro della cultura e per il turismo sta invogliando gli italiani ad utilizzare le proprie ferie estive per scoprire e godere delle bellezze e delle bontà italiane per aiutare l’economia. Noi invece, città turistica, andiamo contro tendenza e chiudiamo questo spiraglio che potrebbe dare un nuovo riavvio all’economia di Matera. Che disastro se ciò accadesse. Ci vuole forza e coraggio, non perdiamo altro tempo.