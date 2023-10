Matera in piazza per ”Cessate il fuoco a Gaza !”

Le guerre, le repressioni, le vendette sono una sconfitta per tutti, perchè a rimetterci sono sempre quelli che le subiscono e si chiedono sempre : ” Perchè?”. Civili, bambini, donne, anziani, giovani con l’incubo che la morte possa arrivare da un momento all’altro, come sta accadendo nella striscia di Gaza. E per chiedere il ” Cessate il fuoco!” domenica 29 ottobre, a Matera, alla 19.00, in piazza san Francesco d’Assisi, davanti a un istituto di credito, si terrà un flash mob. L’iniziativa è stata promossa da Anpi Matera, Collettivo Donne Matera e Fridays for Future Matera. Gli organizzatori invitano alla partecipazione e al rispetto della puntualità.