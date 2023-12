Matera: in funzione ascensore per gli ipogei di Piazza San Francesco

“Era stato realizzato circa sei anni fa, senza mai entrare in funzione.” Si ricorda in una nota del Comune di Matera in cui si annuncia che “i tecnici comunali hanno avviato l’ascensore di piazza San Francesco, che consente alle persone con disabilità motoria di raggiungere i sottostanti ipogei, sede di mostre ed eventi culturali, come l’auditorium “Gervasio” del conservatorio.”

«Sono davvero soddisfatto per questo risultato per nulla scontato, visti i ritardi degli ultimi anni. -ha commentato Bennardi- L’impianto è a misura per i diversabili motori, perché dotato di un telecomando che facilita l’attivazione dei comandi per chi è seduto su una carrozzella. Ringrazio l’assessore ai Lavori pubblci, Angelo Cotugno, ed i tecnici dell’ufficio di settore per l’importante lavoro svolto». Sarebbe stato interessanto che nella nota si fosse fatto sapere quali fossero le cause ostative che hanno tenuto un tale importante servizio inattivo per così tanto tempo e del perchè sino ad oggi non si sia intervenuto.