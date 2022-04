L’importante è esserci. Ma non per farsi una passeggiata o scattare foto, selfie (come ce ne sono a iosa sui social) ma per vendere una offerta fatta di tanti pezzi che attendono, e non da ora, che la Città dei Sassi e Capitale europea della Cultura 2019 ( brand che ha ‘eccome’ ancora un valore) si doti di un piano strategico del turismo, fatto e gestito ( aspetto importante) dal esperti del settore. Le visite agli stand di decine di persone, che fanno incetta di materiale promozionale, servono ma contano i contratti e gli incontri fra operatori che danno il polso di contatti, preferenze e via elencando per verificare la validità e il gradimento di tutte le componenti del turismo locale. Antonio Serravezza che a Milano ha fatto una capatina e annusato l’aria, visto, chiesto e constatato cosa c’è, non si vede o si è dimenticato, consiglia il TTG di Rimini. Altro pianeta. Concreto. Ma per esserci occorre essere credibile, de visu. A tavola con la filiera del cinema ( dov’è?) e dell’enogastronomia. Sapori e saperi. A Pasqua i turisti, in via La Vista, in centro, troveranno un evento del gusto in tour. Bene. Ma attendiamo che Matera lo faccia in proprio e in maniera costante e qualificata, per valorizzare identità e tipicità di questa terra. Ma senza cultura di impresa non si cresce. Abbiamo perso “Matera è fiera” per la cronica mediocrità (usiamo un eufemismo) della politica locale. Si va a Milano, Rimini, Berlino…e poi, restiamo con i problemi e le APP di sempre.

LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA



Ieri si è inaugurata la BIT 2022 a Milano. Una fiera dedicata al turismo dov’è presente anche lo stand “verde” della Basilicata. La prospettiva è basata su una risalita delle stime di presenze in Italia. Ma torniamo al verde stand della nostra regione che sembra aver dimenticato la città che nel 2019 è diventata Capitale europea della cultura ed è il punto di riferimento mondiale della Basilicata. Personalmente penso che lo spostamento della data dell’evento milanese da febbraio ad aprile non sia stata un’idea giusta anche perché a fine aprile i giochi per la stagione estiva sono abbondantemente già pubblicizzati. Tant’è che la regione Emilia-Romagna non è presente. Matera dovrebbe essere capofila nella prossima e importantissima fiera del turismo TTG Travel Experience 2022 che si svolgerà dal 12 al 14 ottobre 2022 a Rimini. TTG è la più importante fiera italiana del settore turismo che ogni anno propone le novità del mercato agli operatori del settore.

Diciamo che a Rimini viene rappresentata la più grande piazza di contrattazione al mondo del prodotto turistico dove si vende e si fa conoscere le novità del prodotto turistico italiano di cui Matera è stata coronata tra le città turistiche più gettonate italiane. Matera è Cultura, Eno-Gastronomia, Benessere; tre aree tematiche richieste dai turisti che visitano l’Italia.

IL COMUNE DI MATERA ALLA BIT DI MILANO

Dal 10 al 12 Aprile 2022 il Comune di Matera sarà presente con uno stand alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano grazie alla collaborazione con l’APT Basilicata. Il Sindaco Domenico Bennardi esprime soddisfazione per la partecipazione del Comune all’iniziativa “Siamo orgogliosi di essere presenti in fiera, in un appuntamento ancora più importante quest’anno, all’indomani di un periodo durissimo per il settore turistico, con la speranza che vi sia presto una ripresa.” Il Comune sarà presente alla conferenza stampa, organizzata dall’APT, “Basilicata, Liberi di muoversi!” di martedì 11 aprile alle ore 16.00 per raccontare quella che sarà la strategia di sviluppo dei prossimi mesi in campo turistico e alla presentazione dell’Oscar italiano del Cicloturismo alle ore 11.00 dello stesso giorno “Vogliamo rendere la città, già capitale mondiale dell’Accoglienza, secondo Booking.com, ancora più accogliente – afferma il Sindaco Bennardi- raccontando i suoi luoghi e i suoi abitanti, il mondo imprenditoriale, culturale e innovativo di Matera ai turisti, sviluppando azioni partecipative e coinvolgendo tutte le parti sociali interessate, dagli operatori al mondo produttivo. Abbiamo avviato un dialogo partecipato con gli interessati nei mesi scorsi e stiamo lavorando anche ad una governance partecipata delle strategie turistiche.” Protagonisti dello stand del Comune di Matera saranno i luoghi della cultura, da Casa Cava al Palombaro, dal Museo Nazionale agli allestimenti museali privati, e i prodotti della creatività e della tradizione materana “Grazie all’iniziativa MATERA SI RACCONTA – conclude il Sindaco- sarà possibile incontrare in fiera gli ideatori di nuovi brand, prodotti e percorsi turistici esperienziali (il Sassotto, Oggi Chef, Fragola Matera e Oliveti Ritrovati) e ascoltare dai protagonisti il racconto di un processo creativo oltre che produttivo, che racconta la città. Un plauso alle Associazioni di categoria coinvolte nel tavolo tematico dedicato alla BIT, organizzato dal Comune, che ci hanno aiutato ad individuare le realtà produttive da coinvolgere in fiera. Crediamo che solo attraverso la partecipazione di tutti gli attori del processo sia possibile costruire politiche turistiche nuove.” Il programma degli appuntamenti del Comune di Matera è consultabile nella sezione Expoplaza della Fiera, nell’area Espositore (https://expoplaza-bit.fieramilano.it/it/espositori/comune-di-matera).