Matera in Festa per il Patrono Sant’ Eustachio. E auguri a chi ne porta il nome

E le celebrazioni, come da programma che pubblichiamo di seguito, sono cominciate dal 17 settembre, in vista della giornata canonica del 20 con un intenso programma religioso contrassegnato dalla Santa Messa e dalla processione per le strade del centro. Uno spettacolo di fuochi pirotecnici concluderà la giornata. I festeggiamenti avranno un seguito con lo spettacolo musicale dei Liga Experience – sopravvissuti e sopravviventi “Liga Experience – sopravvissuti e sopravviventi”, la migliore cover band di Ligabue, in programma domenica 22 in piazza San Francesco d’Assisti. Ma invitiamo a leggere e a rileggere la storia del Santo Patrono e della sua famiglia attraverso le pubblicazioni dell’Associazione Maria Santissima della Bruna, che organizza la Festa, come quella legata alla mostra di Tony Montemurro in programma fino al 30 settembre presso la chiesa del Carmine a Palazzo Lanfranchi. Franco Moliterni, responsabile culturale dell’Associazione ce ne dà un ampio saggio https://giornalemio.it/cultura/santeustachio-e-la-storia-della-mostra-naif-di-montemurro/



Di seguito il programma.

Martedì 17 Settembre

Basilica Cattedrale

Ore 18:30

Preghiera del Santo Rosario.

Ore 19:00

Santa Messa presieduta da don Nino Martino, Parroco della Parrocchia Sant’Agnese, Matera.

Rinnovo delle promesse matrimoniali nel 10° e 60° anniversario.

Mercoledì 18 settembre

Basilica Cattedrale

Ore 18:30

Preghiera del Santo Rosario.

Ore 19:00

Santa Messa presieduta da don Nicola Gurrado, Parroco della Parrocchia San Giuseppe Artigiano, Matera.

Rinnovo delle promesse matrimoniali nel 25° anniversario.

Giovedì 19 settembre

Basilica Cattedrale

Ore 18:30

Preghiera del Santo Rosario.

Ore 19:00

Santa Messa presieduta da don Donato Dell’Osso, Parroco della Parrocchia Maria Madre della Chiesa, Matera.

Rinnovo delle promesse matrimoniali nel 50° anniversario.

Solennità di

Sant’Eustachio

e familiari martiri.

Venerdì 20 settembre

Basilica Cattedrale

Ore 17:00

Concerto Bandistico Città di Matera, giro per le vie cittadine.

Basilica Cattedrale

Ore 18:00

Preghiera del Santo Rosario.

Ore 18:30

Santa Messa presieduta da S.E. Rev.ma Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, Arcivescovo di Matera-Irsina e Vescovo di Tricarico.

Ore 19:30

Processione della Sacra Immagine di Sant’Eustachio.

presieduta da:

S.E. Rev.ma Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo

e partecipata dal Capitolo Cattedrale,

dal Clero Cittadino,

dal Comitato Esecutivo e Soci

dell’Associazione Maria SS. della Bruna,

dalla Confraternita I Pastori della Bruna,

dall’Arciconfraternita di San Francesco da Paola,

dalla Confraternita di Gesù flagellato e Maria SS. Annunziata,

dall’Associazione dei Cavalieri,

dall’Associazione Angeli del Carro,

dall’Associazione Pastori dell’Anima,

dallo staff dell’Auriga del Carro trionfale di Maria SS. della Bruna,

dalle Autorità civili e militari.

Percorso processione:

Piazza Duomo, via Duomo,

via delle Beccherie, Piazza Vittorio Veneto,

via San Biagio, via T. Stigliani (rotatoria e ritorno),

via xx Settembre, Piazza Vittorio Veneto, via del Corso,

via San Francesco d’Assisi, Piazza del Sedile,

via Duomo e Piazza Duomo.

Piazzale Murgia Timone

Ore 22:30

Spettacolo pirotecnico a cura della “PIROTECNICA COLANGELO FIREWORKS” Avigliano (PZ).

Sabato 21 settembre

Basilica Cattedrale

Messa del cavaliere

Ore 18:30

Preghiera dei Primi Vespri della XXIV Domenica del Tempo Ordinario.

Ore 19:00

Santa Messa presieduta da S. E. Rev. ma Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, Arcivescovo di Matera-Irsina e Vescovo di Tricarico



Domenica 22 settembre

Piazza San Francesco d’Assisi

Ore 21:00

LIGA EXPERIENCE

SOPRAVVISUTI E SOPRAVVIVENTI

DEDICATO A VOI – TOUR 2024

“il vero tributo a Luciano Ligabue” – Nel 2023 la band ha partecipato a “Tali e Quali 2023”, lo show di Rai 1 condotto da Carlo Conti – Unica tribute band a vantare la produzione artistica di Federico Poggipollini, storico chitarrista di Ligabue.