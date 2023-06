Matera in festa e in sicurezza.Auto a casa e attesa per i fuochi del 2 luglio…

Luminarie, cassa armonica per le bande musicali, bancarelle, luna park e vetrine con i segni del giorno più lungo per i materani, che mette a punto la macchina organizzativa. Qualche disagio. Ma ci sta. E appello al senso di responsabilità di tutti, perchè la festa sia vissuta fino in fondo. Per questo il decreto del ministro Matteo Piantedosi, dopo gli episodi di piazza avvenuti a Torino nel 2017,impone che nulla venga lasciato al caso quanto a misure di sicurezza e viabilità. E così eventi, manifestazioni di vario tipo, feste patronali comprese devono tener conto di misure di prevenzione che tengano conto di eventuali rischi a tutela della incolumità della gente. E così è per la festa patronale in onore di Maria Santissima della Bruna, che richiede uno sforzo organizzativo notevole da parte di tutti, a cominciare dall’Amministrazione comunale,alle forze dell’Ordine all’Associazione Maria Santissima della Bruna che ha messo a punto- come ha riconosciuto il sindaco Domenico Bennardi- un valido piano di sicurezza. Cosi viabilità alternativa (che anticipa le nuove misure della Ztl in centro, bus navetta gratis per raggiungere il centro,nelle diverse fasce orarie e fino all’una di notte (La Miccolis metterà a disposizione 15 navette. Per la zona nord i capolinea saranno in via Granulari e in via dei Messapi mentre per la zona sud piazza delle Costellazioni al rione Agna Le piane con orari dalle 10 alle 14 e dalle 17 alle 21, con rientro dalle 23:00 all’una di notte.)



tre maxischermi ( piazza Vittorio Veneto, piazza San Francesco d’Assisi e incrocio via Lucana via XX Settembre al fontanino) con uno spazio in piazza Vittorio Veneto riservato ai disabili per assistere allo svolgimento della festa,misure di sicurezza durante il tragitto della processione serale del 2 Luglio con il carro trionfale sono alcune delle misure adottate dal Comune di Matera per la ricorrenza della festa patronale in onore di Maria Santissima della Bruna. E’ una parte del programma in materia di viabilità e sicurezza illustrato in Municipio nel corso di una conferenza stampa dal sindaco Domenico Bennardi, dall’assessore alla mobilità Giuseppe Digilio , dal comandante della Polizia Municipale Paolo Milillo., da Mimmo Taccardi che si occupa dell’ufficio di Protezione civile e da Francesco Staffieri per l’Associazione Maria Santissima della Bruna. Per l’occasione è stato attivato il comitato di protezione civile (C.o.c) e sono state coinvolte anche le associazioni di volontariato ( Croce rossa italiana, Gruppo Lucano sezione di Matera, Anpana, Raggio di Sole, Pubblica Emergenza, Volontari per l’Ambiente, Ordine di Malta, Associazione Nazionale Polizia di Stato e O.D. Salvamento di Matera. )che supporteranno la polizia municipale e le forze dell’ordine negli aspetti organizzativi.

Come in passato, e nel rispetto delle norme nazionali, è stato confermato l’ingresso contingentato ma flessibile nelle tre piazze di maggiore afflusso della gente: Piazza Vittorio Veneto ( capienza 10.000 persone), piazza San Francesco d’Assisi (4050) e piazza Duomo (1000). Gli amministratori hanno rivolto un invito a cittadini e turisti a spostarsi con i mezzi pubblici e a utilizzare, in caso di necessità i parcheggi delle zone pericentrali. Un invito al buon senso. Del resto il Comune ha investito nella Festa risorse aggiuntive per decoro urbano, sfalcio dell’erba, transenne, bagni e altri servizi per un importo di 75.000 euro. Una festa di richiamo anche turistico. oltre che culturale e turistico. Per il 2 luglio – tra gli invitati,oltre ai rappresentati istituzionali- sarà a Matera, e già dalla vigilia, anche il sindaco di Viggiano Amedeo Cicala nell’ambito di un gemellaggio culturale e religioso avviato tra le due comunità nei giorni scorsi. Naturalmente tanta attesa per i fuochi della notte del 2 luglio. Si attendono, da quanto ha riferito il sindaco che ha partecipato come uditore a un incontro svoltosi a Potenza presso la Regione Basilicata, risposte e -chissà- prescrizioni per le prossime ore. Confermato, come accaduto in passato, il parere negativo dell’Ente Parco che è un ente regionale. Attendiamo fiduciosi . Certi quelli del mattino per la processione dei pastori, ma in sicurezza a debita distanza per il pubblico. Fuochi e giostre, argomenti da trattare – e per tempo e una volta per tutte- anche dopo l’edizione n.634 della festa. Con la benedizione della Madonna della Bruna, naturalmente…