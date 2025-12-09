Matera: In corso la demolizione del ponte pedonale di Serra Rifusa

“È iniziata questa mattina la demolizione del ponte pedonale di Serra Rifusa, una struttura che da anni rappresentava una questione irrisolta e di attesa per la città. Il ponte, infatti, era stato gravemente danneggiato nel 2012, quando un camion, durante una manovra, aveva urtato la struttura portante compromettendo la stabilità dell’impalcatura. Da allora, tra piccoli interventi di messa in sicurezza e impossibilità di recuperare le somme spese dal Comune, a causa della tardiva azione assicurativa avviata all’epoca, il caso era rimasto sospeso.” E’ quanto riportato in una nota dell’amministrazione comunale di Matera in cui si spiega che “La svolta è arrivata con l’avvio dei lavori del Parco di Serra Rifusa, un progetto per un importo di 1,4 milioni di euro che sta ridisegnando completamente l’area. E la demolizione del ponte, partita oggi, rappresenta un passaggio atteso e un atto concreto che mette fine a una vicenda iniziata più di dieci anni fa e che comportava anche rischi di sicurezza per le persone. L’intervento prevede la riqualificazione dell’intera zona verde, la realizzazione di un campo da calcetto, di due campi da padel, di un’area attrezzata per il calisthenics e di due nuovi parcheggi. A questo si aggiunge la ristrutturazione di 560 metri quadrati di edifici, destinati a diventare uffici, reception, bar, servizi igienici e spogliatoi a supporto degli impianti sportivi.” “Dopo ben 13 anni di attesa, chiudiamo finalmente un capitolo che aveva lasciato un segno evidente nel quartiere – commenta il Sindaco Nicoletti -. La priorità della nostra Amministrazione è garantire sicurezza ai cittadini e restituire decoro e funzionalità ai luoghi. Per questo abbiamo accelerato e dato avvio ai lavori non ci è stato appena possibile. Il progetto, avviato tre mesi fa, sta procedendo secondo il programma prestabilito. Con la demolizione del vecchio ponte, una vicenda problematica rimasta irrisolta per anni, viene definitivamente archiviata, lasciando spazio alla trasformazione di Serra Rifusa in un nuovo polo sportivo e ricreativo per l’intera comunità.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.