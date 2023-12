Matera: in corso di installazione 10 pannelli di allerta su eventi estremi e calamità

Sono in corso di installazione “Dieci pannelli elettronici, per informare cittadini e visitatori della città dei Sassi sull’incombenza di eventi climatici estremi o generalmente avversi.” Un progetto del Comune di Matera finanziato con fondi regionali, di cui dà notizia il sindaco, Domenico Bennardi, anche in qualità di massima autorità comunale di protezione civile, con una nota in cui premette “che prima di avviare l’installazione si è confrontato con la Soprintendenza, per coniugare le esigenze di prevenzione e protezione civile con quelle estetiche a tutela degli antichi rioni Sassi, per mitigare il più possibile l’impatto di almeno due pannelli installati in aree paesaggisticamente sensibili. Dove necessario e possibile, saranno eliminati altri segnali, le cui informazioni potranno essere veicolate con quelle elettroniche. Quindi, la collocazione attuale di alcuni pannelli è solo una sperimentazione, prima di poter coniugare al meglio estetica e funzionalità. L’obiettivo è quello di prevenire, attraverso l’informazione pubblica, diretta soprattutto ad anziani e visitatori della città, con la diffusione delle eventuali allerte della Protezione civile regionale e comunale.” Quindi si informa che “I pannelli saranno installati agli ingressi cittadini da via Timmari, via San Vito; a nord da via Dante e sud all’ingresso per l’ospedale. In città nei pressi parcheggio Firrao, nei pressi del palazzo comunale, del parcheggio Saragat; all’ingresso Sassi in via Bruno Buozzi, via Europa (il pino) e ingresso Sassi di via Stigliani-Cesarea. I punti dove saranno collocati i pannelli all’ingresso della città e all’interno, sono stati scelti dopo un’analisi attenta di ingegneri ed esperti di sicurezza, selezionando le zone più idonee alla loro massima fruizione. Questo per prevenire situazioni di pericolo, e con la consapevolezza di poter salvare vite umane, a fronte di cambiamenti climatici sempre più radicali e imprevedibili.”

«Nell’ultimo periodo -spiega il sindaco- c’è un’accresciuta attenzione a questi temi, dovuta anche ai cambiamenti climatici con frequenti fenomeni atmosferici estremi. Per questa ragione il Municipio, in collaborazione con la protezione civile comunale e regionale, ha avviato il progetto per l’installazione di pannelli multimediali in corrispondenza dei principali punti d’accesso alla città e nelle zone più centrali».