Matera in copertina su Auto Touring

Due visitatori con lo scorcio dei rioni Sassi e un titolo di copertina, che traduciamo alla lettera, “Estate , sole , risparmio ”così puoi goderti la tua vacanza senza spendere troppo. Titola così auto touring di giugno, come ci segnala – ancora una volta l’amico Angelo Stagno, materano, che risiede a Vienna. E non è la prima volta…

“Ancora una pubblicazione di Auto Touring – dice Angelo- la rivista periodica della ÖAMTC,(il corrispondente austriaco dell’ACI) con Matera in copertina. La redazione della stessa rivista ha pubblicato infatti circa un anno fa dell’ E-Ape “Mimmo”proveniente da Matera ed ormai popolarissimo a Vienna, dove svolge il servizio di gelateria ambulante in elettrico con la distribuzione di gelato biologicoprodotto in parte con il “Miele Urbano” ottenuto dalle arnie collocate negli Urban

gardening presenti in Città, circa 200, e nei Parchi della Osterreischen Bundesgärten.



Anche Matera potrebbe, se solo lo si volesse, costituire un esempio virtuoso di

sostenibilità ambientale, recupero, tutela e riutilizzo effettivo delle risorse

storiche ed architetoniche a buon vantaggio del paesaggio urbano e rurale.

Potrebbe avviare un ottimo esempio di nuova mobilità individuale e di

servizio ai visitatori con la E-mobility di cui proprio il contesto storico della

“Città dei Sassi” avrebbe urgentemente bisogno, piuttosto che di gadgets.

Un invito a chi potrebbe, dovrebbe e non fa o fa finta di nulla a darsi una mossa…