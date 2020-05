Non è stato per niente piacevole per Kamran e un’altra quindicina di suoi colleghi, trovare un cancello chiuso dove avrebbero dovuto, nella giornata dell’8 maggio, alle ore 15,00 sostenere una prova di lingua italiana portando con sè il documento d’identità e il permesso di soggiorno.

Il cancello di cui parliamo è quello dell’Istituto G. Pascoli di Matera, individuato dalla Prefettura come sede per sostenere il test in questione.

Una comunicazione inviata direttamente dalla Prefettura di Matera – Ufficio Territoriale del Governo-in data 11 marzo 2020 (dunque in piena emergenza sanitaria) e recapitata con tanto di raccomandata. Per il ragazzo pakistano, che da diversi anni vive a San Mauro Forte e lavora come parrucchiere, così come per gli altri extracomunitari giunti da diversi paesi della provincia di Matera questo esame è una prova dirimente sia per continuare a tenere tutti i documenti in regola e sia perchè in caso di bocciatura o di non presenza alla prova, la normativa prevede la possibilità di ripresentare domanda per sostenere il test prima dei 3 mesi dalla data fissata.

Sulla comunicazione si legge, infatti: si rammenta che la mancata partecipazione non giustificata dal certificato rilasciato dal medico di famiglia alla predetta sessione di testo, il mancato superamento del test, non consentiranno di presentare una nuova richiesta di partecipazione prima di 90 giorni dalla data di esame.

Increduli i partecipanti hanno atteso invano per circa un’ora che quel cancello si aprisse. Hanno persino fatto il giro dell’edificio per verificare la presenza di un doppio ingresso. Ma niente.

Non sappiamo dove la comunicazione non abbia funzionato. Se la negligenza del cancello chiuso sia del direttore scolastico o della Prefettura di Matera che non ha comunicato il rinvio della prova. Sta di fatto che i ragazzi hanno fatto un viaggio per niente. Considerando che quasi tutti gli extracomunitari sono sforniti di mezzo di trasporto, sono stati accompagnati da gente volenterosa. Kamran ad esempio è stato accompagnato da don Giuseppe Di Perna, parroco di San Mauro Forte che ci ha raccontato questa ennesima “disattenzione” dello Stato nei confronti degli immigrati. Un viaggio che, al tempo del Covid19, sarebbe stato molto meglio non affrontare. E seppur le mascherine sanitarie coprono la mimica facciale di ciascuno di noi, gli occhi e lo sguardo perso dei ragazzi e ragazze indiani, afgani, eritrei, etiopi, davanti a quel cancello giallo chiuso raccontavano una “storia già vista” con tanti se, tanti forse e tanti ma. E tra i dubbi che si ponevano se nelle prossime ore riceveranno un’altra comunicazione e capire il da farsi, intanto una certezza: una scuola chiusa in uno Stato disattento.