Matera, Il pranzo della domenica – La convivialità è servita su un piatto prezioso patrimonio Unesco

Il bianco candido della tovaglia, distesa con cura per far risaltare i toni vivaci dei piatti che di lì a poco saranno serviti.

Le foglie verde brillanti della menta fresca, raccolta poco prima, si sprigionano da un piccolo vaso, portando con sé un’inconfondibile freschezza. Poco più in là, al centro del tavolo, un vaso di cristallo con all’interno fiori di camomilla dal profumo delicato e rilassante, mentre il mirto, con le sue foglie lucide e aromatiche, raccoglie i tovaglioli aggiungendo una nota di sofisticata autenticità alla tavola.



La tavola imbandita con eleganza sulla terrazza di Palazzo Malvinni Malvezzi incastonata nel cuore dei Sassi, i colori e sapori delle ricchezze della Basilicata sono stati i protagonisti dell’evento “Il pranzo della domenica” l’iniziativa, promossa dai Ministeri dell’Agricoltura e della Cultura con il supporto dell’Anci, per sostenere la candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell’Unesco. Una candidatura che la città di Matera ha supportato anche attraverso il collegamento dalla terrazza agli studi di Rai1 di Domenica In dove era collegata Mara Venier.



Il pranzo della domenica del Sud, che sia a casa dei nonni, della mamma o dei suoceri, è da sempre un rito familiare e collettivo: attorno alla tavola si rafforzano i legami, si tramandano saperi gastronomici e si condivide un senso di appartenenza che supera i confini territoriali.

A condurre il collegamento con Matera, Peppone Calabrese, con una diretta intorno alle 15,00. Qualche battuta con la chef Sara Cotugno che ha egregiamente coordinato tutto lo staff di aiuto cuochi, camerieri e allestitori.

Nel menù proposto gli immancabili peperoni cruschi con le loro tonalità vivaci di rosso brillante come gemme preziose. E poi il pane di Matera, gli ingredienti della “cialledda” (pomodori, cetrioli e cipolla) adagiati su un’emulsione di olio ha accompagnato un tagliere di salumi, formaggio e fichi. La scelta per il primo è ricaduta sulla pasta fresca, calzoni di ricotta dolce e orecchiette al ragù di carne. Per secondo la braciola cotta a fuoco lentissimo per preservarne la tenerezza. E per concludere un tiramisù con pane croccante e le schiumette (dolcetti di albume d’uovo e mandorle). Il pranzo è servito ma soprattutto ad essere servito è stato questo rito domestico trasformato in un patrimonio condiviso ed espressione viva della cultura italiana.



Sarebbe davvero bello se un gesto tanto semplice di sedersi a tavola potesse diventare un patrimonio da tutelare preservando la convivialità come un valore prezioso in grado di unire intere generazioni.