Matera, il giovane Pier un esempio di “restanza”

La Basilicata perde circa duemila giovani ogni anno. Si parte per studio e non si torna più o nel migliore dei casi si torna con tanto di laurea, master e titoli di tutto rispetto ma poi si riparte, magari a malincuore, in cerca di lavoro. In uno scenario ogni giorno più povero è più facile partire che restare, diciamoci la verità. Eppure chi resta, a nostro avviso, non rappresenta l’eccezionalità ma possiede una sommatoria di doti ( progettualità, determinazione, resilienza, resistenza, pazienza, passione, determinazione ecc..) che diventano quasi “competenze curriculari” indispensabili per realizzarsi nel mondo del lavoro “giù al Sud”.

Dunque c’è chi va e c’è chi resta avvolto spesso da quel sentimento di “sentirsi ancorati e insieme spaesati in un luogo da proteggere e nel contempo da rigenerare radicalmente”, per usare le parole di Vito Teti – La Restanza -Einaudi Editore- o un sentimento “di gioia e paura” per usare invece le parole utilizzate poche ore fa da un giovane materano, poco più che trentenne, Pier Santarsia, durante l’inaugurazione del suo salone di parrucchiere.

Un salone in pieno centro a Matera (e qui il coraggio si triplica), a pochi passi dal Municipio, dalla stazione centrale, dalla scuola Torraca e dai tantissimi uffici (catasto, Agenzia delle Entrate, Caserma Carabinieri, Tribunale ecc..) benedetto da don Nicola, parroco della parrocchia di San Giuseppe artigiano, tra numerosi amici, parenti e la curiosità dei passanti.

Gioia e paura un binomio emozionale che racchiude in Pier la consapevolezza di chi sa quanta strada ha già fatto, quante rinunce, difficoltà, salti ad ostacoli e insidie ha il percorso che porta alla gioia. E poi c’è la paura che in genere è una buona compagna di viaggio perché ti consente di non abbassare la guardia e commettere errori. Ed è tra la gioia e la paura che il coraggio diventa essenza. E il coraggio di Pier Santarsia, ci è sembrato davvero l’essenza giusta non solo per realizzare un sogno ma anche per rinnovarlo giorno dopo giorno tra una piega, un colore e mille “colpi di sole”.

Così come ne è convinta Paola Di Ginosa che Pier lo conosce, e bene, da bambino che per l’occasione gli ha dedicato queste parole:

Con le parole di Luciano Ligabue “Sono sempre i sogni a dare forma al mondo. Sono sempre i sogni a fare la realtà” PS Parrucchieri ha aperto le porte alla bellezza, all’eleganza e alla raffinatezza per tutte le donne. Pier Santarsia, all’anagrafe Pierangelo, un ragazzo con i piedi per terra e la testa piena di sogni: la caparbietà e la determinazione gli hanno permesso di realizzare il sogno della vita. Come la fenice che rinasce dalle sue ceneri Pier è un esempio di resilienza: dopo la pandemia da COVID 2019 che ha comportato un lungo periodo senza lavoro, la sua rinascita, il suo tanto desiderato salone di parrucchieri ha preso forma a Matera. Un ragazzo che ha deciso e combattuto per rimanere nella sua adorata Matera, che non si è arreso e ha deciso di continuare a crescere qui, di costruire il proprio futuro, con coraggio, nella sua città natale, la città dei Sassi, sfatando il luogo comune di voler andare in terre diverse e lontane: ha deciso di “restare”. Ha aperto il cassetto dove custodiva il suo sogno e lo ha realizzato! Se è vero che “la felicità è reale solo se condivisa”, ieri la felicità di questo giovane di 32 anni era tangibile. I sacrifici suoi e della sua famiglia hanno ottenuto il giusto riconoscimento…….. e ora …. con spazzola, phon e qualche sforbiciata … Ad maiora Pier.