Matera, Il Concorso Corale Antonio Guanti presso l’Auditorium

Il concorso è il primo ed unico interamente dedicato alla coralità amatoriale che si svolge in Basilicata, e tra i pochissimi del meridione d’Italia, ed è stato fortemente voluto dal Coro della Polifonica Materana “Pierluigi da Palestrina” e dal direttore artistico M° Carmine Antonio Catenazzo, per ricordare il vice presidente dei Coro scomparso prematuramente nel 2010, attraverso la realizzazione di un progetto che a lungo era stato elaborato dal Direttivo di cui Antonio Guanti faceva parte. L’edizione 2024 del Concorso ha visto l’iscrizione di sette cori, provenienti da: Calabria, Lazio, Liguria, Puglia. La Giuria del Concorso è composta da personalità del settore conosciute a livello internazionale, quali i Maestri Andrea Basevi, Jerica Bukovec, Benedetta Nofri, Luca Scaccabarozzi e Vladimiro Vagnetti, mentre la Direzione Artistica è, sin dalla prima edizione, affidata al M° Carmine Antonio Catenazzo.

Sono stati posti in palio tre premi: al Coro primo classificato € 1.000,00, al secondo classificato € 750,00, al terzo classificato € 250,00; sono stati inoltre istituiti tre premi speciali: uno destinato alla “Migliore esecuzione di un brano di Autore Italiano Contemporaneo”, di € 300,00 patrocinato dalla Federazione Nazionale delle Associazioni Regionali Cori (FENIARCO); uno destinato alla Migliore esecuzione di un brano scritto da una compositrice, ovvero il Premio Speciale Antonio Guanti; il terzo, patrocinato dalla Associazione Basilicata Cori, di € 250,00, verrà assegnato dalla Giuria al coro che avrà eseguito il programma di maggiore interesse artistico. Saranno anche rilasciati attestati di menzione speciale per particolari meriti riscontrati nel corso della competizione.

Tutte le fasi del concorso saranno trasmesse in diretta streaming sul canale Facebook del Concorso (https://www.facebook.com/ConcorsoGuanti) e saranno successivamente disponibili on-demand sia su Facebook che sul canale Youtube

(https://www.youtube.com/channel/UC9IHNRv1S5K5EDwY-iQc_OQ)

Sito ufficiale: http://www.antonioguanti.org