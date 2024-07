Matera: il Circolo Radici propone la mostra di Mimmo Busiello

Nell’ambito della progettazione sociale promossa dal Circolo Radici presso la propria sede in

Piazza Vittorio Veneto n34 MATERA, sabato 6 Luglio 2024 alle ore 19.00 sarà inaugurata la mostra-’evento “Insight” di Mimmo Busiello.

Interverranno all’inaugurazione:

1) Il Dott. Nicola D’Imperio presidente del “Circolo Radici”

2) Il Maestro Nicola Lisanti responsabile dell’attività artistica del “ Circolo

Radici”

3) La Dott.ssa Sofia Rovito curatrice della mostra e Arteterapeuta

4) Il Dr Massimo Doriani Psicoterapeuta , Direttore dell’l’Accademia Imago di

Napoli e Potenza (Scuola di Specializzazione in Psicoterapia con la

Psicoanalisi e lo Psicodramma analitico e scuola di Arteterapia) nonché

fondatore del progetto “Arte che Cura”.

La mostra

La mostra personale di Mimmo Busiello presenta circa 18 opere di piccolo, medio e grande formato

costituite da tele o dipinti su legno appartenenti ad un ciclo di opere realizzate negli ultimi due anni e

che rappresentano l’approdo di un intenso lavoro di introspezione analitica e di ricerca artistica,

svolto sia individualmente che all’interno delle esperienze maturate presso l’Accademia Imago . Ogni

opera di Busiello mette in luce aspetti peculiari che contraddistinguono il lavoro dell'artista e ci riporta

alle tematiche centrali del suo lavoro: l’importanza rivolta al colore, come elemento strutturante

dell’immagine, gli elementi naturali della terra e i materiali metallici, le nostre radici ataviche, le

memorie dal profondo, disegnando il grande affresco di un’anima nella ricerca incessante di se

stessa e della relazione col mondo.

Gli interventi

Il Dott. Nicola D’Imperio porterà i saluti del “Circolo Radici” che ospita l’evento, seguirà Il Maestro

Nicola Lisanti che ci racconterà dell’attività artistica svolta dal “Circolo Radici”. La Dott.ssa Sofia

Rovito, curatrice della mostra, illustrerà l’opera dell’artista Busiello e del lavoro di Arteterapia. Infine, il

dr Massimo dell’Accademia Imago farà un intervento dal titolo “Arte e psicoanalisi. Una cura per la

salute”.

L’arteterapia

L’arteterapia,i, ha le sue radici nell’arte e nella psicoanalisi, ha fatto del lavoro simbolico un metodo

capace di innescare processi di cura, armonia interiore, benessere. Il prodotto artistico ha infatti

valenza catartica, offrendo la possibilità di esternalizzare vissuti anche di tipo negativo in una

modalità non verbale, liberatoria e protetta. Attraverso l’arteterapia si favorisce nei partecipanti

un’esperienza di contatto profondo con se stessi, si sperimenta nuova consapevolezza, sono possibili

trasformazioni del materiale emergente, spesso inconscio, in senso creativo.

Cenni biografici. Mimmo Busiello, artista, arteteraputa e viaggiatore per passione, inizia il suo

percorso artistico nei primi anni Duemila attingendo al ricco patrimonio vesuviano di terra e colori,

dove risiedono le sue origini. Successivamente prosegue la sua ricerca artistica a Napoli, dove si

dedica ad approfondire se stesso nel lavoro psicoanalitico presso l'Accademia Imago e la Scuola di

arti visive,. Da questo momento, oltre ai colori bruni o ai rossi accesi, entrano a far parte della sua

espressività iconica materiali edili come il legno di recupero, che danno vita a dipinti di grandi

dimensioni, costruiti come racconti corali di un’umanità errante. Il suo percorso artistico comprende

mostre personali e collettive in sedi pubbliche e private.

MOSTRE

Gennaio 2017 – “Libera Ispirazione” – Chiesa dell’ Addolorata Complesso S. Sofia-

Salerno.

Febbraio 2017 – “La forza dell’immagine” – Castel Dell’ Ovo -Napoli,

Gennaio 2017 – “Biennal of Art” – MAD Gallery- Milano.

Marzo 2017 – “InnovArt” – Spazio Martucci 56-Napoli.

Febbraio 2018 – “Dialogo tra Generazioni” Associazione Intentart – Castel dell’Ovo-

Napoli.

Maggio 2019 – “Percorrenze Dinamiche” – Spazio Martucci 56-Napoli.

Giugno 2019 – “Solfiti” – Casina Vanvitelliana, Bacoli (Na).

Dicembre 2019 Festival “Arte che Cura” -Accademia Imago – Palazzo Arti di Napoli

(PAN).

Dicembre 2020 V Edizione mostra collettiva- Galleria Art Saloon- Ariccia (Roma).

Anno 2020 – L’opera “La mia Gestalt” selezionata come immagine di copertina

dell’omonimo libro di Mario Mastropaolo, edito da Effigi Edizioni, Arcidosso (GR)

Novembre 2021 – N.4 opere selezionate per la scenografia del Film “Fino ad essere felici”,

regia di Paolo Cipolletta (Girato a Napoli nell’anno 2019)

Dicembre 2021- “Empathia” -Mostra Personale – Progetto” Arte che Cura”, Accademia

Imago-Palazzo Salsi-Napoli

Maggio 2022- “es-Senthia”- Mostra personale – PASM palazzo delle Arti S. Maria Capua

Vetere (CE)

Ottobre 2022 Conseguimento del Diploma triennale di Arteterapia presso Accademia

Imago di Napoli

Relatore Dott.ssa Maria Rosaria Di Virgilio

Giugno 2023- “ Gli occhi della Mente”, mini personale di arte astratta presso Wire

Coworking Space Piazzale della Radio -Roma

Febbraio 2024 -Futuro imperfetto Festival “Arte che Cura” – Chiesa di S. Severo al

Pendino-Napoli

Marzo 2024 “Ex-isto” Mostra personale presso Palazzo della Cultura -Potenza

Maggio 2024- E’mèrgenze ctonie” Mostra personale -palazzo della Cultura G. Filangieri -S.

Sebastiano al Vesuvio (NA)