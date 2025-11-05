Matera: Il camper per gli screening tumorali ancora accanto all’obitorio

È ancora lì, di fronte alla camera ardente dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, esattamente nello stesso punto dove si trovava già a novembre 2024 e febbraio 2025 (https://giornalemio.it/cronaca/a-matera-il-camper-dello-screening-mammografico-gratuito/) (https://giornalemio.it/salute-e-benessere/friolo-i-camper-per-gli-screening-li-posizioniamo-in-modo-piu-rispettoso-dellutenza/), il camper con cui si effettuano gli screening mammografici e della cervice uterina gratuiti promossi dalla Regione Basilicata e gestiti dal Crob di Rionero in Vulture.



Già lo scorso inverno avevamo riportato attraverso giornalemio.it le segnalazioni di diverse utenti che lamentavano la precarietà delle condizioni di attesa per le donne che si recano sul posto per sottoporsi agli esami. Nessuna struttura coperta dove ripararsi in caso di pioggia o vento, nessuna possibilità di restare in auto poiché l’accesso all’area non è consentito, e l’assenza di servizi igienici a disposizione dell’utenza Oggi, ho potuto verificarlo personalmente come utente essendo stata invitata a eseguire lo screening.

Il servizio di prevenzione, destinato alle donne per l’esecuzione di mammografie e altri esami oncologici, rappresenta uno strumento essenziale di tutela della salute pubblica ed è assolutamente meritorio che continuino da diversi anni le attività di sensibilizzazione e prevenzione su un mezzo di trasporto che ha lo scopo di portare l’ambulatorio sanitario a portata di ogni comune e ogni contesto. Tuttavia, la sua collocazione attuale rischia di trasmettere un messaggio scoraggiante e psicologicamente pesante. Diciamocelo francamente. Recarsi a un controllo salvavita con, a pochi metri, l’ingresso del luogo che più di ogni altro evoca la perdita e la morte non è proprio il massimo. Ci rivolgiamo, quindi, nuovamente al direttore generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera, Maurizio Friolo, che già in altre occasioni aveva manifestato disponibilità al confronto e alla ricerca di soluzioni volte a migliorare la qualità dei servizi offerti, a prendere a cuore una soluzione in definitiva più idonea e spostare il camper in un’area più appropriata e rassicurante. Le donne ringraziano!