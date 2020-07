“Scrivimi”, “Rosanna” quante volte l’abbiamo cantata facendoci trasportare dalle note melodiose e un pò malinconiche che fanno da sottofondo ad ogni amore che si rispetti? E saranno proprio queste note le protagoniste del secondo appuntamento con il Matera Festival e con l’artista Nino Buonocore accompagnato dall’Orchestra della Magna Grecia diretta dal maestro Gianluca Podio.

“Scrivimi” è il titolo dello spettacolo del cantautore napoletano in programma alle 20.30 al Mulino Alvino di Matera. Buonocore parte da una delle sue hit, fra le quali è bene ricordare anche “Rosanna”, “Un po’ di più”, “Una canzone d’amore”, per poi compiere una carrellata fra successi jazz e musica d’autore italiana.

Dieci, complessivamente, gli eventi realizzati dall’ICO Magna Grecia con la direzione artistica del maestro Piero Romano, e in collaborazione con Matera in Musica, Basilicata Circuito musicale e Alvino 1884. Anche quest’anno, ruolo fondamentale nel Matera Festival lo rivestono partner istituzionali come Regione Basilicata, FSC Fondo per lo Sviluppo e la coesione, Comune di Matera, Unesco e MiBACT (Ministero dei Beni e delle Attività culturali). Particolare ringraziamento a Ubi Banca e Shell, e ad attività importanti legate al territorio, Ecowash, Grieco Collezione uomo-donna e Lion Service.

Nino Buonocore e “Scrivimi”, dunque. Metti una sera con un artista completo e di alto profilo. Quando esplose con brani come “Rosanna” e “Scrivimi”, la critica applaudì il suo modo di scrivere e interpretare, ma anche la sua voce. Uno strumento, usato per dare profondità a temi musicali e carattere a ogni sua canzone. E’ stata la sensibilità di musicista e cantante ad aver portato Buonocore ad appropriarsi di pagine importanti di colleghi che hanno tratteggiato come pochi la canzone d’autore dando spessore a testi che si sono coniugati con musiche di rara bellezza. “Scrivimi” è un viaggio straordinario nell’eleganza musicale nei grandi successi del jazz e nella musica d’autore italiana. Ingresso 10euro (1euro prevendita).

Il Matera Festival è un modo per riscoprire la bellezza di temi musicali pieni di fascino e suggestione, con progetti senza tempo. In questo, un ruolo fondamentale lo rivestono i professori dell’ICO, che condividono il palcoscenico con artisti e tributi di alto profilo. Particolare attenzione rivestirà il concerto esclusivo in programma lunedì 10 agosto alle 20.30 al Mulino Alvino. In pedana Michael League, leader degli Snarky Puppy, band alla quale è stato assegnato un Grammy Award, e Bill Laurance. L’evento-debutto del tour internazionale del duo è una coproduzione con il Locus Festival di Locorotondo.

Informazioni e biglietti: Orchestra della Magna Grecia, via De Viti De Marco 13 – Matera (Tel. 0835.1973420); Cartolibreria Montemurro via delle Beccherie 69 – Matera (Tel. 0835.333411).

Ufficio stampa: Claudio Frascella, 3382591830

MATERA FESTIVAL

Concerti al Mulino Alvino

Giovedì 9 luglio, Mulino Alvino 20.30 (ingresso 10euro, 1euro prevendita)

SCRIVIMI

I grandi successi del jazz e della musica d’autore italiana

Nino Buonocore, voce

Gianluca Podio, direttore

Martedì 14 luglio, Mulino Alvino 20.30 (ingresso 5euro, 0.50euro prevendita)

NINO ROTA TRIBUTE

Stefano Pietrodarchi, bandoneon

Sara Intagliata, soprano

Antonio Mandrillo, tenore

Maurizio Lomartire, direttore

Giovedì 23 luglio, Mulino Alvino 20.30 (ingresso 10euro, 1euro prevendita)

PIZZICA, CHE MUSICA!

Taranta: Il battito del Grande Sud, dalla Sicilia al Salento

Mario Incudine, voce e chitarra

Valter Sivilotti, direttore

Martedì, 28 luglio, Mulino Alvino 20.30 (ingresso 15euro, 1euro prevendita)

ATTENTI A LUCIO!

Lorenzo Campani, voce

Renzo Rubino, voce e piano

Raffaele Casarano, sax

Cosimo Desiante, direttore

Giovedì 6 agosto, Mulino Alvino 20.30 (ingresso 10euro, 1euro prevendita)

I LOVE MUSICAL

Graziano Galatone, voce

Simona Galeandro, voce

Maurizio Lomartire, direttore

Venerdì 7 agosto, Mulino Alvino 20.30 (ingresso 15euro, 1euro prevendita)

BACARACH FOREVER

Omaggio a Burt Bacarach

Karima, voce

Domenico Riina, direttore

Lunedì 10 agosto, Mulino Alvino 20.30 (ingresso 15euro, 1euro prevendita)

LAURANCE-LEAGUE DUO

Tra jazz, funk e Snarky Puppy

Bill Laurance, pianoforte

Michael League, contrabbasso

MATERA FESTIVAL

Concerti al Museo

Primo spettacolo 19.45 – Secondo spettacolo 21.00

Lunedì 13 luglio, Giardini del Museo Ridola (ingresso 5euro, 0.50euro prevendita)

LE STAGIONI DI VIVALDI

Musiche di Vivaldi e proiezioni fotografiche della nostra terra

Ksenia Milas, violino

Cosimo Prontera, direttore, clavicembalo

Lunedì 20 luglio, Giardini del Museo Ridola (ingresso 5euro, 0.50euro prevendita)

NOTE DA OSCAR

Giuseppe Salatino, direttore

Lunedì 27 luglio, Giardini del Museo Ridola (ingresso 5euro, 0.50euro prevendita)

ASTOR PIAZZOLLA

Nicola Colafelice, direttore