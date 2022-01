Una manifestazione pubblica ai piedi del Palazzo dell’Annunziata (il prossimo 30 gennaio, ore 11,00) è l’ultima in ordine di tempo delle iniziative messe in campo a favore della Biblioteca Provinciale di Matera Tommaso Stigliani, per evitare l’interruzione di questo importante servizio pubblico.

A promuoverla è Matera Civica con l’invito ad esserci rivolto a “tutti i protagonisti che si sono già espressi e che si vorranno esprimere in favore di un prezioso presidio di cultura e libertà come la nostra Biblioteca“.

Ed ecco a seguire la nota diffusa dal comitato direttivo del sodalizio:

“Per quali ragioni la Biblioteca provinciale di Matera Tommaso Stigliani può interrompere il servizio al pubblico?

Proviamo a sintetizzarle con dati alla mano.

Con legge regionale n. 23 del 19 settembre 2018 è stato istituito il Fondo unico autonomie locali, Fual. Il Fual assegna i contributi per le funzioni fondamentali agli enti provinciali di Matera e Potenza che, con delibere di Giunta regionale n. 869/2021 e 1088/2021 ha definito l’impegno di spesa per l’annualità 2021.

In ragione del criterio, stabilito dalle due sopracitate delibere di Giunta regionale, alla Provincia di Matera spetta un contributo di euro 1.720.000 pari alla dotazione finanziaria complessiva del 40 per cento dovute alle Province. Ma della dotazione d’uso di euro 1.346.288 compresa IVA, sono relativi alla copertura dei servizi TPL (Trasporti pubblici di linea) per il periodo in oggetto dell’intesa. Intesa raggiunta tra il Presidente della Giunta Regionale e il Presidente della Provincia di Matera, nonché presidente del Cotrab (Consorzio trasporti Basilicata) intesa repertoriata con delibera n.831 del 25.08.2021.

Considerato che con le rimanenti risorse, euro 373.712, la Biblioteca provinciale Tommaso Stigliani non potrà garantire la continuità del servizio al pubblico, chiediamo con istituzioni, consiglieri regionali, consiglieri provinciali, consiglieri comunali, associazioni e singoli cittadini il reperimento di ulteriori risorse onde evitare la sospensione del servizio pubblico e la conseguente violazione del diritto costituzionale allo studio.

Allo stesso tempo di promuovere ogni iniziativa utile a scongiurare l’interruzione del servizio pubblico svolto dalla Biblioteca, e di indire una manifestazione pubblica il giorno 30 gennaio 2022, alle ore 11 davanti al Palazzo dell’Annunziata, con tutti i protagonisti che si sono già espressi e che si vorranno esprimere in favore di un prezioso presidio di cultura e libertà come la nostra Biblioteca.”

Sulla vicenda, continuano ad esserci prese di posizione che riportiamo a seguire:

“Scongiurare la chiusura della Biblioteca “Stigliani” di Matera –è quanto si propone Emanuele Pilato, consigliere provinciale del M5S– non è soltanto un tentativo che la politica deve fare ma è un obbligo che culturalmente dobbiamo perseguire. L’unica via è un’azione sinergica in cui la Provincia di Matera deve rivestire il ruolo di mediatore ed allo stesso tempo di coordinatore di un tavolo con Regione Basilicata e Comune di Matera. La situazione della biblioteca materana periodicamente diventa un argomento di discussione politica.

Solo il percorso di Matera Capitale Europea della Cultura, ed i relativi finanziamenti, hanno permesso all’importante infrastruttura sociale, di proseguire l’attività e continuare ad essere luogo del sapere e della conoscenza.

Il Movimento 5 Stelle, con i rappresentanti presenti nel Consiglio Provinciale di Matera, intende farsi promotore di un’ordine del giorno che impegni la Presidenza a mettere in atto tutto quanto necessario a definire una volta per sempre il modello di gestione della Biblioteca “Stigliani” che sia sostenibile e che consenta agli studenti materani ed a quanti sono frequentatori abituali delle sale del Palazzo dell’Annunziata di vivere con serenità e certezza il futuro tra i volumi della storia di Matera e della Provincia.”

C’è anche un comunicato di Giovanni Angelino (commissario Udc provincia di Matera) in cui si sollecita un provvedimento della Regione Basilicata, accusata di penalizzare Matera:

“La storia si ripete. La Regione Basilicata continua a penalizzare la città di Matera. Questa volta l’emergenza riguarda la Biblioteca provinciale “Tommaso Stigliani”, vittima delle solite falle della burocrazia regionale, che puntualmente penalizza Matera ma non riserva lo stesso trattamento al capoluogo di regione. Il Governo Bardi non ha garantito quei fondi necessari pari ad 1 milione e 400 mila euro per la gestione del servizio garantito a materani e visitatori dalla Biblioteca Stigliani e di conseguenza si registra una situazione di stallo e di incertezza anche per chi lavora all’interno di questo prestigioso presidio culturale materano.

Ma perché il Governo Bardi non ha trasferito i fondi necessari alla Provincia di Matera? Come mai quando si tratta di soccorrere Comune e Provincia di Potenza per problemi di bilanci la Regione Basilicata non perde nemmeno un secondo ed invece quando si deve garantire un servizio ordinario come quello che offre la Biblioteca Stigliani la città di Matera deve sempre “mendicare” quanto le spetta? Caro presidente Bardi, mentre lei si ritrova a svolgere il ruolo di grande elettore per una settimana nella capitale c’è una città, Matera, che attende quanto prima rassicurazioni sulla vicenda che riguarda la biblioteca Stigliani.

L’unico che si sta battendo per la difesa di questo bene prezioso è il presidente della Provincia di Matera Piero Marrese, che ha trovato subito la solidarietà e il sostegno di tante associazioni culturali materane e di tanti cittadini che hanno a cuore le sorti della biblioteca Stigliani. Adesso tocca alla Regione Basilicata attivarsi subito per scongiurare la chiusura “sine die” di un luogo importantissimo per la cultura nella città consacrata capitale europea della cultura per il 2019.

Caro Bardi, la Biblioteca ha un patrimonio inestimabile di volumi che va tutelato e soprattutto rappresenta un punto di riferimento per tanti giovani che utilizzano questi spazi per motivi di studio. La Regione Basilicata dimostri con i fatti di voler garantire gli stessi diritti anche ai cittadini materani e di non esaltarsi solo sui social quando la città dei Sassi viene riconosciuta dai visitatori come quella più accogliente del mondo.”

…queste le riflessioni di Nicola Stifano, consigliere comunale epresidente della commissione cultura del Comune di Matera:

” Quanto ricordi indelebili e quanto studio mio personale nella Biblioteca Provinciale dì Matera T. Stigliani. Non posso pensare che non si possa trovare una soluzione strutturale e permanente perché sia ancora fruibile dai cittadini materani e della provincia. Ha ragione il Sindaco è un presidio culturale fondamentale e imprescindibile per la città di Matera. E non solo per quello che rappresenta per la città ma anche per la ricchezza in ambito bibliografico e storico-librario di molti suoi manoscritti e cinquecentine al suo interno. Mi auguro che tutte le forze politiche si adoperino, a prescindere dalla appartenenza politica, a sanare questa situazione a dir poco assurda nella città Capitale Europea della Cultura. Sosteniamo lo sforzo dell’amministrazione comunale e provinciale e quello che giunge da più parti della città perché questo non accada.

Non ce lo possiamo permettere.

Diciamo no con forza alla sua chiusura!”

La Biblioteca Provinciale patrimonio da tutelare con investimenti e programmazione

Il Circolo La Scaletta chiede interventi strutturali e definitivi

“La Biblioteca provinciale di Matera non può continuare ad essere esposta ai venti dell’incertezza politica e di bilancio”.

E’ quanto sostiene il presidente del Circolo culturale La Scaletta, Paolo Emilio Stasi, che aggiunge: ”E’ necessario, nell’immediato, che la Regione provveda allo stanziamento delle risorse per il suo funzionamento ma è assolutamente indispensabile che tutti gli Enti preposti predispongano un piano di investimenti per evitare che in futuro si debba nuovamente discutere della gestione di uno dei patrimoni librari più importanti del Mezzogiorno.

E’ evidente che occorrano interventi strutturali per l’efficientamento energetico dell’immobile prestigioso che ospita la sede della Biblioteca. Quale occasione migliore che quella legata allo stanziamento di risorse per favorire la transizione energetica? E’ il momento di affrontare seriamente e definitivamente la questione perché appare chiaro che nessuno possa anche solo immaginare che Matera, internazionalmente riconosciuta come luogo di cultura, perda un presidio di enorme valore come quello della Biblioteca”.

Il consigliere regionale Vizziello: no alla chiusura, occorre un Protocollo di Intesa tra Regione, Provincia e Comune di Matera che ne valorizzi il patrimonio.

“Quando una biblioteca chiude i battenti vuol dire che una comunità è alla frutta, se non al dessert. Per evitare che questo accada occorre un Protocollo d’Intesa tra Regione, Provincia e Comune di Matera attraverso cui scongiurare la chiusura della biblioteca Stigliani di Matera, autentica fonte di vita, storia e cultura della comunità materana.”

Ad affermarlo, in una nota, è il consigliere regionale Giovanni Vizziello che aggiunge:

“E’ inconcepibile che in un bilancio pubblico regionale di oltre 2,5 miliardi di euro non si riesca a rinvenire le risorse necessarie a garantire l’attività di un fondamentale luogo di incontro e di scambio culturale” sottolinea Vizziello- “e che ha permesso e permette a tutti di accrescere, gratuitamente, le proprie conoscenze, rappresentando di fatto la memoria storica e culturale della città di Matera”.

“Al sostanziale disinteresse del Ministero della Cultura nei confronti del settore bibliotecario non può di certo seguire analogo comportamento da parte della Regione” -spiega Vizziello- “che non può non considerare meritevole di sostegno economico uno dei luoghi deputati alla custodia dell’identità e della tradizione culturale della nostra comunità, soprattutto in virtù del valore che la Regione stessa attribuisce all’industria culturale e ricreativa, quale asset di sviluppo del territorio regionale”.

“E’ da tali considerazioni che emerge la necessità di un progetto condiviso dalle istituzioni locali (Regione, Provincia e Comune di Matera) che assicuri la conservazione del patrimonio della biblioteca Stigliani e ne consenta la valorizzazione attraverso una regolare apertura al pubblico e una moderna fruizione on line, attraverso adeguati percorsi di digitalizzazione”.