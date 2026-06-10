Matera: il 12 giugno in Piazza Vittorio Veneto ‘Dalla parte di noi donne’

Prosegue il tour dell’iniziativa ‘Dalla parte di noi donne’ che, continua il suo percorso arrivando a Matera, sesta tappa dell’iniziativa. L’appuntamento è in Piazza Vittorio Veneto, con una doppia giornata di prevenzione in programma venerdì 12 dalle 13:00 alle 19:00 e sabato 13 giugno dalle 10:00 alle 16:00.

Il progetto nasce dalla consapevolezza che la prevenzione ginecologica è un pilastro fondamentale per la salute delle donne e si propone di renderla concreta, semplice e accessibile, superando le barriere che spesso limitano l’accesso alle cure. Un camper medico itinerante approderà ad Abano Terme e proseguirà in diverse città italiane per portare informazione e servizi gratuiti dedicati alla salute femminile

Promosso dalla linea di cosmetici Meclon “Dalla parte di Noi Donne “ di Alfasigma, presente in Italia anche in ambito ginecologico, ha ricevuto il patrocinio di SIGO, Società Italia di Ginecologia e Ostetricia.

Il 12 giugno alle ore 14.00 si terrà un incontro dedicato alle infezioni ricorrenti, per approfonditi cosa fare, cosa evitare e gli stili di vita più adeguati. Alle 16.00 si prosegue con un focus sull’igiene intima, analizzandone modalità e precauzioni. Il 13 giugno la giornata inizia alle 10.00 con un intervento su microbiota e barriere vaginali. Alle 14.00 si parlerà invece di sessualità consapevole, mentre alle 15.00 il programma si conclude con un momento dedicato al coinvolgimento dei partner e alla sensibilizzazione di coppia.