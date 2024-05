Matera: il 1 Giugno nuovo evento del “Prospettive Music Festival 2024”

Nuovi appuntamenti con la musica del “Prospettive Music Festival 2024”. Protagonista del prossimo evento della rassegna 2024, Sabato 1 giugno 2024 ore 21:00

Museo Ridola di Matera, sarà la grande musica barocca italiana con opere di Vivaldi, Pergolesi e Durante. A dare vita alle composizioni in programma ci sarà l’Orchestra di Matera e della Basilicata sotto la direzione del Maestro Giancarlo De Lorenzo, Direttore e fondatore dell’Orchestra Vox Auræ di Brescia, Direttore Artistico e Direttore Principale dell’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza e dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, una delle più antiche e prestigiose realtà musicali italiane. Il concerto sarà ospitato all’interno del Museo Ridola con il quale si consolida e prosegue una felice e proficua collaborazione, volta a valorizzare, attraverso la musica, i luoghi simbolo della nostra città. Il “Prospettive Music Festival”, anche nella nuova edizione 2024 continua a proporre appuntamenti di grande profilo musicale che sapranno incontrare il consenso del pubblico della Città dei Sassi.

M° Giancarlo De Lorenzo – Direttore

Ha compiuto i suoi studi presso il Conservatorio di Musica di Brescia in Organo e Composizione organistica sotto la guida del maestro Franco Castelli. Ha studiato composizione e direzione d’orchestra con il maestro G. Cataldo. Direttore e fondatore dal 1992 dell’Orchestra Vox Auræ di Brescia, si dedica alla riscoperta e all’approfondimento di autori poco noti della musica barocca quali F.Durante, F.L.Gassmann, J. Myslyvecek. Con la stessa orchestra registra, per la casa discografica Agorà di Milano, l’integrale delle Sinfonie per archi di F. Durante, le Sinfonie per archi di J. Myslivecek, l’integrale delle Sinfonie per archi di F.L. Gassman, ed un CD dedicato ai concerti per pianoforte e orchestra di W.A.Mozart.

Nel 2003 gli viene affidata la carica di Direttore Artistico e Direttore Principale dell’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza, con la quale effettua una intensa attività concertistica in Italia e all’estero; attività che porta la OTO ad esibirsi nella prestigiosa Carnegie Hall.

La trentennale carriera lo ha portato a collaborare con moltissimi solisti di fama internazionale quali L.G.Uriol, M.Fornaciari, S.Krylov, F.Manara, D.Rossi, A.Persichilli, P.Hommage, E.Klein, U.Clerici, B.Engerer, P.Entremont, M.Rudy, E.Virsaladze, R.Cappello, E.Fisk, C.Pereira, S.Mintz, U.Ughi, P.Amoyal, V.Brodsky, R.Bahrami, S.Milenkovic, Mischa Maisky, Olga Kern. Significative le esperienze di contaminazione musicale con artisti di musica Jazz e Pop quali R.Galliano, Hiromi Uehara, Uri Caine, Ute Lemper.

Ha diretto le più prestigiose orchestre italiane ed estere; nel 2009, con l’Orchestra Sinfonica Abruzzese, è stato invitato al Teatro Alla Scala di Milano. Ad Aprile del 2010 è stato ospite dell’Accademia Nazionale S. Cecilia al Parco della Musica di Roma. Con la Sinfonica Abruzzese e il clarinettista Fabrizio Meloni ha registrato un CD che è stato pubblicato nel mese di Novembre del 2009 dalla rivista “Amadeus”.

Nel 2012 è stato invitato in Spagna dal Festivales de Santander durante il quale, alla guida dell’Orchestra Sinfonica di Bilbao, ha eseguito la Trilogia di O. Respighi e, in prima esecuzione mondiale, la decima sinfonia di Tomàs Marco.

Nel 2015 ha diretto l’Orchestra Sinfonica Abruzzese nella Cappella Paolina del Palazzo del Quirinale alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

In campo operistico ha diretto varie produzioni tra le quali “Le Nozze di Figaro” di W.A. Mozart, il “Rigoletto” di G. Verdi, “la Serva Padrona” di G.B. Pergolesi, “Il Signor Bruschino” di G. Rossini, “Elisir d’amore” di G. Donizetti al Teatro dell’Opera di Seul e “Traviata” di G. Verdi al Teatro dell’Opera di Tirana.

Dal 2015 ricopre l’incarico di Direttore Artistico e Direttore Musicale dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, una delle più antiche e prestigiose realtà musicali italiane

Orchestra di Matera e della Basilicata

L’Orchestra di Matera e della Basilicata – uno degli organismi “in house” dell’Associazione Culturale “R.D’Ambrosio” – è formazione orchestrale duttile e flessibile, nell’organico e nel repertorio, composta da musicisti giovani insieme ad affermati solisti e professionisti in carriera. Negli anni ha partecipato ad eventi di livello nazionale ed internazionale come il Concorso Internazionale di Composizione ITALIA 150, l’evento “Gesualdo Reloaded”, il “Requiem” di Mozart nelle cattedrali di Matera e di Potenza, opere liriche, concerti sinfonici e sacri, con repertorio da Pergolesi al XXI secolo e numerose “prime esecuzioni assolute”. Di rilievo internazionale le attività dell’anno 2019, con l’inaugurazione di Plovdiv Capitale Europea della Cultura 2019 e le produzioni per Matera 2019, con le “prime esecuzioni assolute” di lavori di Nicola Campogrande, Damiano D’Ambrosio e Georg Frederich Haas (“il più importante compositore vivente al mondo”, Classic Voice). L’opera composta da Haas e prodotta e commissionata dal Lams di Matera ha vinto il Premio Abbiati della critica musicale come “migliore novità per l’Italia” ed è stato inserito dal “giornale della musica” fra i 10 migliori concerti dell’anno 2019.

L’orchestra è riconosciuta come complesso strumentale sin dal 2018 dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali – FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo).