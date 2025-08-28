giovedì, 28 Agosto , 2025
HomeCronacaMatera: I nuovi orari che aumentano l'accessibilità ai bagni pubblici nei Sassi
Cronaca

Matera: I nuovi orari che aumentano l’accessibilità ai bagni pubblici nei Sassi

Vito Bubbico
Di Vito Bubbico

L’Amministrazione Comunale di Matera cin una nota informa “che è stato attivato, fino al 13 ottobre 2025, un servizio supplementare per garantire una maggiore fruibilità e accessibilità dei bagni pubblici situati in via Fiorentini (Rioni Sassi) e in via Madonna delle Virtù. Al fine di rispondere in modo più adeguato alle esigenze di residenti, visitatori e turisti, i nuovi orari di apertura saranno i seguenti:

Bagni pubblici di via Fiorentini

· 30 e 31 agosto: ore 10.00 – 20.00

· 6, 7, 13, 14, 20, 21, 28, 29 settembre: ore 10.00 – 19.00

Bagni pubblici di via Madonna delle Virtù

· 30 e 31 agosto: ore 10.00 – 20.00

· 6, 7, 13, 14, 20, 21, 28, 29 settembre: ore 10.00 – 19.00

· 1-5, 8-12, 15-19, 22-26, 29-30 settembre: ore 10-13 e 15-19

· 4-5 e 11-12 ottobre: ore 10-18

· 1-3, 6-10, 14 ottobre: ore 10-13 e 15-18

L’Amministrazione invita tutti i cittadini e gli utenti a usufruire del servizio con senso civico, contribuendo così a mantenere decoroso e funzionale uno spazio utile a tutta la comunità. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito istituzionale del Comune o contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Articolo precedente
La sindacatura Nicoletti: dall’anatra zoppa verso l’amministrazione civica partecipata?
Articolo successivo
Tanto impegno sociale per la rassegna di cinema al teatro Mercadante
Vito Bubbico
Vito Bubbico
Iscritto all'albo dei giornalisti della Basilicata.
RELATED ARTICLES

Rispondi

I più letti