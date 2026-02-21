Matera, i Consiglieri di opposizione al Sindaco: non ha più una maggioranza, venga in Consiglio, la Città ha bisogno di chiarezza.

“Nonostante il trascorrere dei giorni, il Sindaco non sembra aver ancora preso atto di non disporre più di una maggioranza in seno al Consiglio comunale. Il venir meno di due consiglieri, infatti, non rappresenta soltanto un fattore tecnico-matematico insormontabile, ma certifica il fallimento della strategia politica perseguita dal Sindaco in oltre otto mesi di governo della città.” E’ quanto si legge in una nota congiunta dei consiglieri comunali di opposizione del Comune di Matera: Antezza Annunziata (Matera Democratica), Bennardi Domenico (M5S), Cifarelli Roberto (Gruppo Misto), Colucci Luca (Materia Futura), Cotugno Raffaele (Gruppo Misto), Lapolla Angelo ( Matera in Azione), Tommaso Perniola (Matera Democratica), Rizzi Marina (Progetto Comune), Rubino Angelo (Matera Democratica), Vincenzo Santochirico (Progetto Comune), Schiavo Domenico (Basilicata Casa Comune), Suriano Roberto (Matera in Azione), Tarasco Saverio (Socialisti + Matera), Violetto Adriana (Matera in Azione), che così prosegue: “Di fronte alla straordinarietà del risultato elettorale avevamo chiesto responsabilità e condivisione istituzionale nell’interesse di Matera. Il Sindaco ha invece fatto il contrario, scegliendo di ingegnarsi nel quotidiano recupero di una maggioranza risicata, priva di coesione politica e programmatica. Un tentativo che ha mostrato tutti i suoi limiti e di cui è ora opportuno che il primo cittadino si assuma pienamente la responsabilità.

Per tali ragioni, già alcuni giorni fa avevamo chiesto con urgenza la convocazione immediata del Consiglio comunale. Riteniamo infatti che i cittadini abbiano il diritto di sapere se il Sindaco disponga ancora di una proposta politico-amministrativa chiara e trasparente o se intenda continuare a vivere alla giornata. Il luogo istituzionalmente deputato a questo confronto è il Consiglio comunale, non i social media.

Le dichiarazioni del sindaco in merito alle regole per l’elezione del Presidente del Consiglio, che parrebbero in contrasto con la lineare interpretazione dello Statuto fatta propria dalla Segreteria Generale e dallo stesso Consiglio, contribuiscono ad alimentare un quadro di crescente confusione.

Prendiamo atto che il Sindaco e la sua ex maggioranza non hanno inteso intraprendere alcuna azione politica pubblica volta alla convocazione dell’assemblea consiliare, come se ancora una volta si preferisse tergiversare piuttosto che affrontare apertamente una situazione che inevitabilmente si riflette sull’andamento amministrativo della città.

Pertanto, come Consiglieri comunali di opposizione, annunciamo il deposito di formale richiesta di convocazione del Consiglio comunale. La città merita verità, responsabilità e rispetto delle istituzioni. I cittadini hanno diritto di sapere se il Sindaco dispone ancora di una proposta chiara e trasparente oppure, in mancanza, che se ne prenda atto con le dovute conseguenze.” Matera, 21 febbraio 2026

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.