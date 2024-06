Matera ha la Tour Eiffel ? E allora illuminiamola

Può essere un nuovo attrattore identitario tra città turistiche, legate a una torre in metallo che nell’impalcato del traliccio trasporta energia e diffonde luce. Parigi è la ‘’ ville lumiere’’ e Matera ‘’ Città dei rioni Sassi’’ può accendere, con quel traliccio al ‘’ Bagno del Sole’’ in fondo a via Castello, la torre delle luci a risparmio energetico. Magari disegnandoci su la forma degli antichi rioni di tufo. Una provocazione che lanciamo dopo aver ricevuto l’osservazione di Antonio Serravezza, che si è fermato all’imponente altezza di quel traliccio. Ma se illuminato potrebbe essere la torre, il faro da ammirare da lontano.



‘’Con l’eliminazione di tralicci di alta tensione che attraversavano la zona Paip – dice Serravezza- la nuova linea aerea e i tralicci di Bagni del Sole svettano verso il cielo con un’altezza straordinaria che non si può non vedere salendo via Timmari dalla circonvallazione. Non si sa l’esatta altezza ma ormai tutti paragonano il traliccio così alto alla Torre Eiffel’’. Spunto e provocazione. Avanti con il progetto. E se ci sono privati che vogliano sponsorizzare l’iniziativa, che si facciano avanti.

La foto di apertura del servizio è tratta dal sito parigi.it