Matera: Guardia di Finanza arresta 20enne per spaccio droga

“La Guardia di Finanza di Matera ha arrestato un ventenne con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nella casa dell’uomo sono stati trovati 95 dosi di cocaina, per un totale di poco più di 50 grammi, un coltello e 905 euro in contanti. La perquisizione è nata dall’attività di controllo delle Fiamme Gialle sul territorio. Passando nei pressi della sua abitazione, alla loro vista – fanno sapere i militari – il ventenne è scappato. Dopo l’arresto, in flagranza di reato, il pubblico ministero ha disposto la misura degli arresti domiciliari.” (Fonte TGR)

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