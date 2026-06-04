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Matera: Guardia di Finanza arresta 20enne per spaccio droga

Vito Bubbico
Di Vito Bubbico

La Guardia di Finanza di Matera ha arrestato un ventenne con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nella casa dell’uomo sono stati trovati 95 dosi di cocaina, per un totale di poco più di 50 grammi, un coltello e 905 euro in contanti. La perquisizione è nata dall’attività di controllo delle Fiamme Gialle sul territorio. Passando nei pressi della sua abitazione, alla loro vista – fanno sapere i militari – il ventenne è scappato. Dopo l’arresto, in flagranza di reato, il pubblico ministero ha disposto la misura degli arresti domiciliari.” (Fonte TGR)

 

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Vito Bubbico
Vito Bubbico
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