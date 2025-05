Matera: gli exit poll prevedono un ballottaggio tra Cifarelli e Nicoletti

Gli exit poll, derivanti da interviste fatte agli elettori all’uscita dai seggi, (quindi da prendere con le pinze) rese pubbliche da Rainews24 prevederebbero un tempo supplementare per la elezione del nuovo sindaco e del nuovo consiglio del Comune di Matera. La forbice entro cui sembrerebbe attestarsi il voto alla coalizione di Roberto Cifarelli e 44,5-48,5%, mentre quella di Antonio Nicoletti si colloca tra 31,5-35,5%. Domenico Bennardi e il M5S potrebbe ricevere un consenso che oscilla tra l’8 e il 12%, mentre Vincenzo Santochirico e Progetto Comune Matera tra il 6 e l’8%. Non pervenuto il dato di Luca Prisco, il quinto aspirante alla fascia di primo cittadino. Seguiranno le proiezioni che hanno una affidabilità maggiore in quanto effettuate sullo spoglio dei voti.

