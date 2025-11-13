Matera: Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2025

Sabato 15 novembre, dalle 9 alle 19:30, in alcuni supermercati di Matera si terrà la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare . L'iniziativa è stata promossa dalla Fondazione

Banco Alimentare , giunta quest’anno alla 29° edizione.

In tale occasione, che cade alla vigilia della Giornata mondiale dei poveri, nei Punti Vendita della grande distribuzione che aderiscono all’iniziativa, il Lions Club Matera Host e il Leo Club Matera 2019 partecipano all’iniziativa e sono riconoscibili dalla pettorina arancione sopra il giubbetto giallo. Inviteranno, come i volontari di altre associazioni, le persone ad acquistare prodotti a lunga conservazione come olio, verdure e legumi in scatola, conserve di pomodoro, tonno, carne in scatola e alimenti per l’infanzia.

Anche quest'anno il Lions Club Matera Host e il Leo Club di Matera 2019 aderiscono e sostengono la Giornata nazionale della Colletta alimentare del 15 novembre 2025, che nasce per condividere i bisogni delle persone in difficoltà, affinché attraverso il gesto del dono, piccolo o grande che sia, si condivida il senso della vita.

I soci Lions saranno presenti in tre Punti Vendita di Matera: CONAD in Via delle Arti, COOP in Via Mattei, COOP in Via Montescaglioso.

L’elenco di tutti i punti vendita aderenti all’iniziativa è consultabile sul sito del Banco Alimentare a questo link: https://www.bancoalimentare.it/colletta-alimentare/i-punti-vendita-aderenti .

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.