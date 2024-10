Matera, Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2024

Ogni anno, nel mese di novembre, la Fondazione Banco Alimentare organizza la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare con il supporto dei partner regionali.

In tale occasione nei Punti Vendita della grande distribuzione che aderiscono all’iniziativa i volontari del Banco alimentare invitano le persone che vanno a fare la spesa a donarne una parte per le persone in difficoltà.

Obiettivo della Colletta alimentare è sensibilizzare la società civile sul problema della povertà, richiamando i valori della condivisione e della gratuità nella prospettiva educativa del “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”

Quest’anno la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare si svolgerà sabato 16 novembre 2024.

L’evento di lancio dell’edizione 2024, promosso dal Centro Culturale di Milano per sottolineare i valori e le ragioni che sostengono il ripetersi, anno dopo anno, dello spettacolo di carità che è la Colletta Alimentare, si svolgerà Lunedì 14 ottobre alle ore 18:30, con la partecipazione del poeta Davide Rondoni e del Presidente della Fondazione Banco Alimentare Giovanni Bruno.

L’agenda dell’evento prevede anche i video contributi del Cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della CEI, e di volontari delle passate edizioni della Colletta Alimentare.

A Matera l’evento potrà essere seguito in diretta streaming nel salone della Parrocchia Addolorata in Via delle Nazioni Unite, 53.Lunedì 14 ottobre 2024 ore 18.30

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.