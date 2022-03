Nella giornata della festa del Papà Matera fa festa al Palasport Lanera per Sport di TUTTI. Una mattina insieme per presentare il Presidio sportivo ed educativo della città ideato dalla società capofila Virtus Matera Group 2016 e finanziato da Sport e Salute in compartecipazione con il Comune.

Saranno presenti presso il Palazzetto Lanera e del Villaggio del Fanciullo il Sindaco Domenico Bernardi, rappresentanti istituzionali, il Presidente e A.D. di Sport e Salute, Vito Cozzoli, delle altre tre ASD/SSD regionali che hanno vinto i bandi. Animerà l’inaugurazione il Legend di Sport e Salute Gigi (Luigi) Mastrangelo, plurimedagliato del parquet, leggenda dell’Italvolley e atleta olimpico, condividendo la scena con il testimonial del territorio Mattia Cassano, cestista e tecnico della Virtus Matera.

L’appuntamento è per le ore 11:00 al Quartiere Lanera – Villaggio del Fanciullo in Via Pasquale Vena

L’amministrazione comunale lavora per rilanciare lo sport cittadino a tutti i livelli e questo progetto produrrà alta incidenza, dopo due anni di pandemia, nel facilitare il difficile percorso della ripartenza. Le azioni saranno rivolte alle diverse fasce d’età garantendo lo sport per tutti: ai bambini dai 3 ai 12 anni corsi di Basket, Minibasket e Calcio; alle donne corsi di Basket, Minibasket e Pallavolo; corsi di Tennis per gli Over 65; attività sportiva per i diversamente abili; Camp Estivo di otto settimane; e… tante altre attività da scoprire nella città dei Sassi.