Giovedi 20 luglio, ore 21.00, nel Giardino del Museo Ridola, secondo appuntamento Matera Festival – “Museo in Sinfonia” con il concerto “SONGS RELOADED”. Protagonista la meravigliosa voce di Mariapia De Vito, che proporrà una collezione di grandi brani d’autore riletti e impreziositi dagli arrangiamenti per orchestra sinfonica a cura del M° Angelo Valori, che dirigerà l’Orchestra della Magna Grecia.

MATERA FESTIVAL – “Museo in Sinfonia” è organizzato da Orchestra Magna Grecia e Basilicata Circuito Musicale, in collaborazione con Museo Nazionale di Matera, con il patrocinio del Ministero della Cultura, Regione Basilicata e Comune di Matera e il prezioso supporto di partner privati che da sempre sostengono le attività artistiche e culturali dell’Orchestra Magna Grecia: Grieco Abbigliamento, Bawer, De Angelis Bus, Italcementi, IP F.lli Gaudiano, Farmacia D’Aria

“Songs Reloaded” è una collezione di grandi brani d’autore riletti e impreziositi dagli arrangiamenti per Orchestra sinfonica del direttore e compositore Angelo Valori. A restituire anima a una innumerevole serie di classici, la straordinaria voce di Mariapia De Vito, nominata in una classifica annuale a cura della rivista americana “Down beat” tra i dieci Artisti dell’anno nella categoria “Beyond Artist” (insieme a nomi del calibro di Joni Mitchell e Caetano Veloso). Mariapia De Vito ha più volte vinto il referendum della critica “Top Jazz” indetto dalla rivista Musica Jazz, e il referendum popolare della rivista Jazzit, nonché il premio Musica e Dischi per la migliore produzione internazionale con il suo disco “Mind the Gap”. Fra i riconoscimenti, il Premio alla Carriera attribuitole dall’associazione Musica Oggi.

«Questa edizione del “Matera Festival – Museo in Sinfonia” – ha dichiarato Piero Romano, direttore artistico dell’Orchestra Magna Grecia – regalerà al nostro pubblico un caleidoscopio di generi musicali meraviglioso, visto che nei prossimi concerti avremo dediche ai grandi della musica, da Sakamoto a Morricone, passando per Ravel e i Pink Floyd; protagonisti, come da programma, interpreti, musicisti e direttori di livello internazionale, elementi che per la gioia del nostro pubblico garantiranno momenti di altissimo profilo culturale».

“In occasione del concerto – ha dichiarato la direttrice del Museo nazionale di Matera, Annamaria Mauro – ci sarà un’apertura serale straordinaria di valorizzazione del Museo Ridola dalle 20:00 alle 23:00 per consentirne la visita anche fuori dagli orari tradizionali”.

http://www.orchestramagnagrecia.it/