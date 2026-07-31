Matera Festival – Museo in Sinfonia, il cinema si ascolta con “Cinematic Piano”

Le immagini scorrono nella memoria, anche quando lo schermo è spento. È il potere della musica da film, capace di evocare emozioni, paesaggi e storie attraverso poche note. Da questa idea nasce “Cinematic Piano”, il progetto ideato e scritto dal pianista e compositore Angelo Nigro, protagonista del concerto in programma venerdì 31 luglio, alle 20.30, all’Ex Ospedale San Rocco di Matera, nuovo appuntamento del Matera Festival – Museo in Sinfonia, la rassegna promossa da Basilicata Circuito Musicale in collaborazione con l’Orchestra ICO Magna Grecia.

Sul palco, insieme ad Angelo Nigro, ci sarà il Vertere String Quartet, protagonista di un dialogo musicale che amplia e arricchisce le sonorità del pianoforte. Il progetto propone una rilettura originale della musica cinematografica contemporanea, nella quale il pianoforte e il quartetto d’archi condividono il ruolo di protagonisti, costruendo un linguaggio sonoro essenziale, evocativo e profondamente immersivo.

Lontano dall’idea del tradizionale concerto dedicato alle colonne sonore, “Cinematic Piano” accompagna il pubblico in un percorso che mette al centro le emozioni suscitate dalla musica. Le composizioni, ispirate al linguaggio minimalista e arricchite da nuovi arrangiamenti, non raccontano semplicemente i film, ma ne restituiscono l’atmosfera, invitando ogni spettatore a rivivere scene conosciute o a costruire, attraverso l’ascolto, immagini e suggestioni personali.

Il programma alterna pagine firmate da alcuni dei più interessanti compositori della scena contemporanea, come Hans Zimmer, Max Richter, Jóhann Jóhannsson e Jacob Shea e David Helmersson, insieme a composizioni originali dello stesso Angelo Nigro. Un repertorio che attraversa colonne sonore entrate nell’immaginario collettivo, da Interstellar a La teoria del tutto, da Shutter Island a The Leftovers, offrendo uno sguardo diverso sulla musica per il cinema.

A rendere ancora più coinvolgente l’esperienza saranno sequenze di sound design e frammenti di celebri monologhi cinematografici, che si intrecciano con la musica trasformando il concerto in un vero e proprio racconto sonoro. Un invito ad ascoltare con gli occhi della memoria, lasciandosi guidare dalle emozioni e dall’immaginazione.

Con “Cinematic Piano”, il Matera Festival – Museo in Sinfonia conferma la propria attenzione ai linguaggi musicali contemporanei, proponendo uno spettacolo capace di mettere in dialogo cinema, musica e narrazione in una forma originale e coinvolgente. Lo spettacolo è sostenuto dalla Camera di Commercio della Basilicata.

La IX Edizione del Matera Festival – Museo in Sinfonia è realizzata da Basilicata Circuito Musicale in collaborazione con l’Orchestra ICO Magna Grecia, con il sussidio istituzionale del Comune di Matera, Ministero della Cultura, Regione Basilicata, Musei nazionali di Matera – Palazzo Lanfranchi e il fondamentale sostegno delle attività economiche e commerciali del territorio: Grieco Abbigliamento, De Angelis Bus, Farmacia D’Aria, IP Fratelli Gaudiano, Heidelberg Materials, Bottega Optica, Il Falco Grillaio.