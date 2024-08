Nuovo appuntamento per il “Matera Festival – Museo in sinfonia”: martedi 6 agosto, ore 21.00, nell’ex Ospedale San Rocco, “I suoni d’Italia”, con il concerto del duo Liubov Gromoglasova, pianoforte e Irina Vylegzhanina, violoncello.

Un duo internazionale per un appuntamento da camera dedicato a tre grandi autori del repertorio italiano tra Otto e Novecento. Da Rossini alle sonate per violoncello e pianoforte di Cilea e Martucci. L’approdo sicuro alle sponde d’Italia di una formazione che guarda al nostro paese con ammirazione inesauribile per la sua storia musicale. In programma la sonata per violoncello e pianoforte di F. Cilea, “Une larme. Thème et Variations”” di G. Rossini e la sonata per violoncello e pianoforte di G. Martucci.

Liubov Gromoglasova ha studiato presso l’Academic Junior Music College in collaborazione con il Conservatorio di Mosca in due corsi paralleli: Pianoforte e Teoria della Musica. Nel 2003 ha conseguito entrambi i diplomi con il massimo dei voti. Ha partecipato a corsi di perfezionamento con i seguenti docenti di pianoforte: Christopher Elton (Royal Academy of Music), William Fong (Purcell Scool of Music), Andrew Haigh (Kent Scuola di Musica), Ruth Harte (Royal Academy of Music), Aglika Genova e Liuben Dimitrov (Hannover Musica e Drama Music Academy). Si esibisce con successo a Mosca e all’estero come solista, in duo pianistico con la sorella Anastasia, con orchestra e in varie formazioni musicali.

“MATERA FESTIVAL – Museo in Sinfonia” è organizzato da Orchestra Magna Grecia, in collaborazione con Museo Nazionale di Matera e Comune di Matera, con il patrocinio del Ministero della Cultura e della Regione Basilicata e il fondamentale sostegno delle attività economiche e commerciali del territorio: Heidelberg Materials, BAWER, De Angelis Bus, Grieco Abbigliamento, IP Fratelli Gaudiano, Farmacia D’Aria.

I biglietti del “Matera Festival – Museo in Sinfonia” sono disponibili sul sito www.vivaticket.it